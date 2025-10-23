Sergi Barjuan: "Creo que Lamine Yamal se está reservando para el Clásico"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex entrenador del FC Barcelona y del filial azulgrana, Sergi Barjuan, valoró este jueves el estado de forma del extremo Lamine Yamal y consideró que "se está reservando para el Clásico" de este domingo contra el Real Madrid, un equipo que "está sacando los partidos más o menos bien", aunque confía en que el equipo dirigido por Hansi Flick consiga el triunfo.

"Es cierto que Lamine y muchos jugadores del Barça vienen de lesión y el Real Madrid tiene más ritmo y está mejor físicamente, pero se tiene que jugar. Creo que Lamine se está reservando para el Clásico porque lleva unos partidos sin forzar mucho y estoy seguro que va a demostrar su talento el domingo", comentó el catalán en unas declaraciones a los medios de comunicación durante el Desafío Nacex en el club Pádel G24 de Arroyomolinos, en Madrid.

El técnico que asumió el banquillo del primer equipo del FC Barcelona de manera interina tras la salida de Ronald Koeman explicó que "el Clásico siempre es un poco incierto". "Se juega en Madrid, pero el año pasado conseguimos la victoria. Creo que la diferencia es que este año, al menos el Barça, llega con muchas dudas por las bajas, pero creo que se está recuperando para dar un golpe encima de la mesa", señaló.

En este sentido, se centró en la baja del portero Joan García, que "genera incertidumbre", aunque confía en el polaco Wojciech Szczesny, que "lo hizo bien" cuando llegó la temporada pasada. "Todo el mundo estaba contento con él", apuntó el ex jugador del Barcelona.

Barjuan cree que el Real Madrid "está sacando los partidos, dentro de su capacidad, más o menos bien" y espera que el encuentro del domingo "sea competido para verlo y disfrutarlo". "Espero que gane el Barça. Sobre todo en estos partidos, cuando llega el equipo con muchas dudas, acostumbra a dar la sorpresa. No está generando ese fútbol que tuvo el año pasado tan brillante, pero estoy seguro que va a conseguir la victoria", continuó.

Para terminar, hizo referencia al partido entre el Villarreal y el FC Barcelona que finalmente no se jugará en Miami. "Ya se juegan otros partidos fuera de España, como en la Supercopa de España. Creo que al final estás dentro de un circo y, o te apartas, o estás dentro del circo. A partir de ahí, si te apartas, tú mismo y si sigues, tienes que aceptar cosas", concluyó.