Sergi Bruguera, Gerard López, Carlos Costa y Fidel Alonso participarán en el II Nacex Ryder Barcelona-Madrid

Imagen de los participantes en la primera edición del Nacex Ryder Barcelona-Madrid en 2025. - NACEX RYDER MADRID-BARCELONA

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los extenistas Sergi Bruguera y Carlos Costa, el exfutbolista Gerard López y el snowboarder Fidel Alonso, entre otros famosos, participarán en la segunda edición del Nacex Ryder Barcelona-Madrid 2026 de golf, que se celebrará el 24 y 25 de febrero en el campo del Club de Golf El Saler de Valencia.

El torneo enfrentará a las Asociaciones de Periodistas Jugadores de Golf de Cataluña (ACPJG) y de España (AEPJG), que resultaron ganadores en la primera edición. El evento contará con la participación de un total de 32 jugadores, 16 por equipo, entre los que estarán periodistas de ambas asociaciones, deportistas y colaboradores en medios de comunicación.

Este año este evento toma aún mayor relevancia tras el anuncio el año pasado de que España volverá a acoger una Ryder Cup entre Europa y Estados Unidos en 2031, que tendrá lugar en el campo de Camiral en la Costa Brava.

Ésta será la segunda vez que España, tras la edición en Valderrama en 1997, acogerá uno de los eventos deportivos más prestigiosos del mundo, tras el Mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos. Un hito entre las sedes europeas, que, a excepción del Reino Unido, no ha repetido la organización en ningún país.

El equipo de la Asociación de Periodistas de España defenderá el título conquistado el año pasado por 14-10, en la primera edición del torneo disputada en el mismo campo de El Saler. Para esta ocasión, las Asociaciones catalana y española presentarán dos equipos reforzados y competitivos sobre los 'greenes' de uno de los mejores y más exigentes campos de España.

Por parte del equipo de Barcelona, destaca la presencia del doble ex campeón de Roland Garros de tenis, Sergi Bruguera, los ex futbolistas Gerard López y Jonathan Soriano, el ex internacional de basket Ferrán Martínez, el ex tenista Carlos Costa y el actor y humorista Jordi Ríos. En el equipo rival, destacan el periodista Iñaki Cano, el ganador de Pasapalabra Oscar Díaz y el campeón de Europa de Snowboard, Fidel Alonso.