Sergi Roberto: "Me molesta que el árbitro no haya revisado la jugada de Braithwaite"

Archivo - 20 Sergi Roberto from Spain of FC Barcelona during the La Liga Santander match between FC Barcelona and RCD Mallorca in Camp Nou Stadium in Barcelona 07 of December of 2019, Spain.

Archivo - 20 Sergi Roberto from Spain of FC Barcelona during the La Liga Santander match between FC Barcelona and RCD Mallorca in Camp Nou Stadium in Barcelona 07 of December of 2019, Spain. - Xavi Bonilla / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Sergi Roberto se mostró molesto con el árbitro del Clásico, Gil Manzano, después de que no revisase una jugada entre Mendy y Braithwaite que los blaugranas reclamaron como penalti, además de lamentar la derrota (2-1) porque "ya no dependen de sí mismo".

"Estaba enfrente ede la jugada, creo que lo toca... Me molesta que el árbitro no haya revisado la jugada de Braithwaite, a veces cuando hay un mínimo contacto lo van a ver, pero hoy no. Me ha sorprendio que ha dicho muy rápido que no había nada", indicó Sergi Roberto en declaraciones a Movistar +.

"He acabado con la sensación de haberlo intentado hasta el final. El empate era bueno para nosotros, pero al final no pudo pese a haber estado a punto en la última jugada. Todavía queda mucha Liga y la pelearemos hasta el final", añadió el canterano blaugrana, que no jugaba un partido desde el 31 de enero.

"Llevaba mucho tiempo sin jugar por la lesión de noviembre. Luego recaí y ahora es importante coger minutos para ayudar al equipo", añadió Sergi Roberto. "No estaba en el vestuario en la media parte, no sé qué ha dicho Koeman, pero ha hecho un cambio de sistema, ha probado cosas diferentes y hemos marcado un gol a falta de 30 minutos. Había tiempo para empatar y ganar pero no salió", lamentó.

"Hasta ahora dependíamos de nosotros, éramos campeones de Liga ganándolo todo y ahora ya no es así. Tendremos que ganar todo y esperar que los rivales pierdan puntos. Pero lo importante sigue siendo que ganemos", finalizó.