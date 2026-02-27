Sergio Arribas silencia el Belmonte pero el Almería no duerme líder

Albacete - UD Almería - LALIGA

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La UD Almería empató (1-1) con el Albacete este viernes en la jornada 28 de LaLiga Hypermotion gracias al gol de Sergio Arribas en el minuto 95 que silenció el Carlos Belmonte.

El equipo andaluz sacó un punto en la última jugada del partido, pero no le bastó para ponerse líder, con 49 puntos, los mismos que el Castellón, y por los 50 del Racing de Santander, con un partido más. El Albacete alargó su bache en mitad de tabla.

Los locales lo tuvieron en su mano, y así lo celebraba el Belmonte cuando Jon Morcillo corrió la banda izquierda en los últimos segundos del descuento y puso el centro que mandó a la red Arribas. Nada pudo hacer bajo palos Raúl Lizoain, quien había sujetado a los suyos con buenas paradas.

El Almería fue mejor en el primer tiempo, en cuanto a llegadas y mejores ocasiones, pero bajó enteros en el segundo acto. El 1-0, en propia puerta de Federico Bonini, dio alas a un Albacete que se quedó con la miel en los labios ante un Almería que sumó sobre la bocina en su lucha por el ascenso directo.