Sergio Fernández renueva hasta 2029 como director deportivo del Alavés. - DEPORTIVO ALAVÉS

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El leonés Sergio Fernández seguirá siendo el director deportivo del Deportivo Alavés hasta 2029 tras el acuerdo alcanzado por ambas partes para prolongar su relación contractual durante tres temporadas más, según confirmó el club albiazul este martes.

El director deportivo albiazul afrontará su undécima temporada en Vitoria-Gasteiz como responsable de toda la parcela deportiva. Fernández llegó al Deportivo Alavés en la temporada 2016-17 con el equipo recién ascendido a la Primera División y se inició en un "exitoso camino" en el que el club babazorro se ha mantenido en la máxima categoría nueve de las últimas diez temporadas y ha disputado una final de la Copa del Rey en 2017.