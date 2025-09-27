Sergio Francisco: "El Barça ha ganado pero se le han complicado partidos"

"La clasificación es para mirar más adelante"

El entrenador de la Real Sociedad, Sergio Francisco, valoró las opciones de su equipo de ganar este domingo a domicilio al FC Barcelona, rival fuerte pero que también ha sufrido, y dar continuidad a su primera victoria esta temporada en LaLiga EA Sports, al tiempo que confesó que no mira la clasificación.

"Es una victoria que nos hace cambiar la dinámica, más que lo que me quite yo de encima, pone al equipo en marcha. Han sido unos días diferentes, el equipo es alegre desde el día uno. El no ganar hacía que las semanas fuesen más largas. Estos días nos llega un partido rápido pero sí ha sido un ambiente un poco diferente", dijo en rueda de prensa, recordando el triunfo el miércoles ante el Mallorca.

"Lo he llevado con tranquilidad, me centraba en lo que podía aportar, en cambiar la dinámica. Lo he llevado lo mejor posible, no siento que tenía un peso encima. Sé las responsabilidad, pero busco soluciones", añadió.

Por otro lado, el técnico 'txuri-urdin' confesó que esperaba poder contar con Aritz Elustondo, valoró el buen trabajo de Ander Barrenetxea y dejó claro que Take Kubo está bien. "Take tiene el tobillo bien, cuando uno ha tenido un episodio lo normal es ponerse hielo. No os preocupéis por Take, está bien ese tobillo", afirmó.

"Seguro que tenemos una oportunidad para darle continuidad a las sensaciones. Vamos a tener opciones, el Barça ha ganado todo menos un empate pero ha habido partidos donde se les ha complicado y los ha sacado al final", apuntó.

"Cada partido lo preparamos con la presión de que son tres puntos y necesitamos ir a por ellos. Seguro que tenemos opciones. La Liga todo el mundo está compitiendo bien contra ellos, los pequeños detalles hacen que caiga de su lado, vamos a competir. Va a ser difícil ganar al Barça en cuanto a ocasiones, pero tenemos que ser sólidos para solventarlas y aprovechar las que tengamos", añadió.

Por otro lado, Sergio Francisco confesó que no mira la tabla y menos ahora. "No miro la tabla y menos si no ganamos. Tengo siempre en la cabeza que mirar la clasificación no tiene mucho sentido. A partir de la jornada 15 ya hay un trabajo hecho pero en este inicio todo el mundo falta por concretar como equipo", terminó.