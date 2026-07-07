Sergio García deja de ser seleccionador sub-17

El técnico catalán Sergio García durante un entrenamiento con la selección española sub-17. - RFEF

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El técnico catalán Sergio García ha dejado de ser seleccionador sub-17 después de estar un año al frente del combinado nacional, y emprenderá una nueva aventura profesional, según confirmó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) este martes en un comunicado.

La RFEF y Sergio García separan sus caminos después de que el catalán haya dirigido, durante el último año, a la selección española sub-17. El técnico, que en esta etapa levantó el trofeo del prestigioso Torneo del Algarve, alcanzó las semifinales del Europeo y clasificó al combinado nacional para el Mundial de la categoría que se disputa en otoño en Catar, emprenderá ahora una nueva aventura profesional.

La RFEF ha querido deseas "la mejor de las suertes" así como agradecer los servicios prestados a Sergio García.