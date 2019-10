Sergio González: “El 1-0 del año pasado es buen ejemplo de lo que podemos hacer”

Publicado 28/10/2019 18:35:12 CET

"Nadie nos quita estos 14 puntos pero hay que pelear los siguientes"

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Valladolid CF, Sergio González, ha asegurado que las dos derrotas por la mínima del año pasado en LaLiga Santander, sobre todo la del Camp Nou, son un "buen ejemplo" de lo que su equipo puede hacer este mares en el feudo blaugrana, en un duelo en el que espera la mejor versión del rival pero al que su equipo llega en buena forma.

"Es un buen ejemplo de lo que podemos hacer. Sabemos que al Barça le molesta que le hagas correr hacia atrás. Si no, se van creciendo y te van sometiendo. Tenemos que dar algún zarpazo que les obligue de vez en cuando a defender", comentó en rueda de prensa.

Sergio, en referencia al 1-0 del año pasado, con gol de penalti de Leo Messi, aseguró que lo recuerda como un duelo "mucho más positivo" de lo que pueda parecer por tratarse de una derrota.

"Fue un partido mucho más equilibrado, hasta el minuto 65 estuvimos igual que ellos en ocasiones de gol. El penalti de Piqué fue un poco raro. Al final sí tuvieron más ocasiones importantes pero hasta el 65 el equipo estuvo bien armado y con ocasiones", opinó.

Ahora se mide a un Barça descansado, que no jugó el Clásico aplazado que estaba programado para el sábado. "Quizá si hubieran jugado el Clásico este partido hubiera pasado desapercibido. Pero llevan cinco días sabiendo que somos el rival y apuesto por su once de gala, no tienen excusa para hacer una rotación. Nos vamos a enfrentar al mejor Barça y va a ser un partido difícil", aseguró.

"El Barça va con muchas ganas de jugar, porque tantos días sin jugar para ellos es mucho tiempo. Es un equipo que se alimentan de los propios partidos y van a tener muchas ganas de jugar contra nosotros", apeló al respecto.

No obstante, aseguró que tiene la suerte de conocer muy bien al rival. "Incluso para un míster explicar las secuencias en las que ellos son más fuertes es más sencillo. Sabemos lo que es el Barça, sabemos su potencial, que tienen muchos argumentos a nivel de grupo y conjunto y a nivel individual para superarte entre líneas y crearte superioridad en ataque", comentó del rival.

Por ello pide a los suyos un partido serio. "Hay que hacer un partido serio y bien estructurado, sabiendo que ellos van a tener mucho más la pelota que nosotros. Pero cuando robemos, ese primer pase debe ser importante para minimizar su presión tras robo y luego intentar hacer daño a las espaldas de los laterales, o donde nos dejen", aseguró.

Sobre el triunfo de la pasada jornada ante el Eibar (2-0), lo celebró pero quiso mantener la calma. "La plantilla se merecía este golpe de autoridad y de entusiasmo, pero estamos con los pies en el suelo. Nadie te quita estos catorce puntos, pero hay que pelear los siguientes. Tenemos claro que no hemos hecho nada y que todo está por hacer", se sinceró.