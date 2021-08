Sergio Ibáñez: "Tengo que disfrutar de esta plata"

TOKIO, 27 Ago. (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro) -

El judoca español Sergio Ibáñez aseguró que ahora debe "disfrutar" de la medalla de plata lograda en la categoría de -66 kilos de los Juegos Paralímpicos de Tokio y lograda tras un recorrido donde se vio "más fuerte y más tranquilo" según avanzaba y donde no quiso criticar la decisión final que dio vencedor al uzbeco Uchkun Kuranbaev.

"Estoy muy contento. Tengo que disfrutar de esto, pero es verdad que recién perdida una final paralímpica estás un poco triste", aseguró Ibáñez tras recoger su presea. "Está claro que he soñado con llegar a esta final y hacerlo lo mejor posible, y estoy supercontento", añadió.

Sobre la confusión al final del combate, el aragonés no quiso polemizar. "Creo que iba dominando el combate y él llevaba dos 'shidos' (amonestaciones) y estaba a una de ser descalificado. Creo que hay una acción antes de que empezara el punto de oro que he marcado yo, pero se ha perdido tiempo en revisar. La segunda tengo que verla más en frío, estudiarla y verla con más perspectiva porque siempre hay más dudas, pero ahora a seguir", comentó.

El de Zaragoza, que afrontaba sus primeros Juegos, confesó que fue en su "primer" combate donde estuvo "más nervioso". "Conforme he ido progresando me he visto más fuerte y más tranquilo. El ganar a gente con medallas en Mundialees, Europeos y Asiáticos es superimportante y lo más importante es que he dado la cara", admitió tras llegar a la final ganando al dos y al tres del ranking.

"Estoy muy contento y satisfecho, hemos hecho un trabajo increíble durante muchos meses y ha sido muy duro", recalcó Ibáñez, que espera poder vivir unos Juegos con público en París, aunque a él "no" le afectan unas gradas vacías. "Sólo intentaba escuchar a Javi (técnico del equipo) y no te enteras de si hay más o menos gente fuera", aseguró el judoca español, al que tampoco le desconcentran las órdenes de sus entrenadores porque "desde fuera es más fácil corregir aunque sea un pequeño detalle, y eso lo decanta a tu favor".

Y ahora, volverá a casa el día 30 y se irá a su casa "a disfrutar de la familia que tengo muchas ganas de abrazarlos y de estar con ellos". "Esta medalla va para mi casa y ya dejo a mis padres donde colocarla para disfrutar de ella", sentenció el zaragozano.