Sergio de Larrea se desvincula del Valencia Basket y se marcha a la NBA

Archivo - Sergio de Larrea of Valencia Basket gestures during the EuroLeague Play Off Game 2 match between Valencia Basket and Panathinaikos Aktor Athens at Roig Arena on April 30, 2026 in Valencia, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador internacional español Sergio de Larrea, base de 20 años y 1,98 metros de altura, se ha desvinculado del Valencia Basket después de haber acordado el pago de la cláusula de rescisión recogida en su contrato para incorporarse ya a un equipo de la NBA.

"De Larrea finaliza una etapa en nuestro club que comenzó a los 15 años cuando se incorporó a L'Alqueria del Basket, en la que ha sido jugador de la primera plantilla profesional a tiempo completo durante las dos últimas temporadas y tras la cual se convertirá en el tercer jugador del Mur dels Somnis que tendrá su oportunidad en la mejor liga de baloncesto del mundo", indicó este sábado el Valencia en una nota.

El club 'taronja' agradeció "la profesionalidad, el compromiso y el trabajo" realizados por 'Larry' durante el tiempo que ha defendido su escudo y le deseó "lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal". Así, fue elegido en el 25º puesto del reciente Draft por Los Angeles Lakers, pero finalmente acabó recalando en los Dallas Mavericks.

Tras formarse en las categorías inferiores del Colegio San Agustín de Valladolid, se unió al Valencia en el verano de 2021 y se estrena como profesional en la Fonteta el 11 de enero de 2023 en los últimos segundos de una victoria ante el Anadolu Efes. "Acumuló cinco partidos de experiencia con la primera plantilla antes de convertirse en jugador profesional a todos los efectos en el verano de 2024", recordó la nota.

En la recién terminada campaña 2025-26, 'Larry' empezó ayudando al equipo a conquistar la Supercopa Endesa, siendo el MVP de ese torneo. "A partir de ahí, llegó una temporada en la que participó en 72 partidos con una tarjeta de 7,1 puntos con un 38,7% en triples, 2,2 rebotes y 2,7 asistencias para 8,6 créditos de valoración y que terminó en el segundo título de Liga Endesa", resumió la entidad 'taronja' en su comunicado.

"Larry ganó de manera casi unánime el galardón de Mejor Joven de la Liga Endesa y fue de nuevo designado en el Mejor Quinteto Joven de la competición nacional", destacó el mismo comunicado. Igualmente se asentó en las convocatorias de los equipos inferiores de la selección española, colgándose la medalla de plata en el Mundial sub-17 de 2022 y logrando la medalla de oro en el Mundial sub-19 de 2023.

Por último, el Valencia apuntó el estreno de 'Larry' con la absoluta en un amistoso preparatorio para el Preolímpico de 2024 ante República Dominicana, disputado en Alicante el 28 de junio de 2024, y también que jugó su primer gran torneo con 'La Familia' en el Eurobasket 2025.