Sergio de Larrea, Mejor Joven de la Liga Endesa 2025-26

Sergio de Larrea of Valencia Basket gestures during the EuroLeague Play Off Game 5 match between Valencia Basket and Panathinaikos Aktor Athens at Roig Arena on May 13, 2026 in Valencia, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Valencia Basket Sergio de Larrea ha sido designado este domingo Mejor Joven de la Liga Endesa 2025-26, liderando un Mejor Quinteto Joven de la temporada en la que le acompañan Rafa Villar (Kosner Baskonia), Bassala Bagayoko (Surne Bilbao), Izan Almansa (Real Madrid) y Michael Ruzic (Asisa Joventut).

En su cuarta campaña en el primer equipo taronja, el base vallisoletano, de 20 años, promedió 9,6 puntos, 3 rebotes, 3,7 asistencias y 12,7 créditos de valoración en menos de 20 minutos por partido en 34 jornadas disputadas. Además, ha demostrado tener un enorme impacto en el rendimiento colectivo de su equipo, terminando tercero en la clasificación general del +/- de la Liga Endesa con un +7,15 de media.

De Larrea comenzó el curso ganando la Supercopa Endesa y siendo elegido MVP del torneo después de liderar la victoria taronja frente al Real Madrid en la final. A lo largo de la temporada, ha superado los 20 créditos de valoración en siete ocasiones y estableció sus nuevos topes personales tanto en valoración como en anotación en la Jornada 24 frente al Recoletas Salud SP Burgos, partido en el que alcanzó los 26 créditos de valoración y los 20 puntos.

El Premio Azulmarino al Mejor Joven de la Liga Endesa 2025-26 está reservado para los jugadores nacidos en 2005 o años posteriores. Repitiendo la mecánica de votación de temporadas anteriores, aficionados, entrenadores y medios de comunicación eligieron a los mejores jugadores jóvenes, y De Larrea fue el jugador más respaldado en las tres categorías de votación.

Su compañero de Valencia Basket Jean Montero, con tres galardones, lidera el palmarés de Mejor Joven Liga Endesa, seguido de Luka Doncic (2016-17 y 2017-18) y de Carlos Alocén (2018-19 y 2019-20), con dos cada uno. Junto a ellos completan el cuadro de honor Guillem Vives (2013-14), Dani Díez (2014-15), Juancho Hernangómez (2015-16), Usman Garuba (2020-21), Joel Parra (2021-22) y De Larrea (2025-26).

Además, la Liga Endesa anunció también el Mejor Quinteto Joven. El base de Kosner Baskonia Rafa Villar (21 años) disputó los 34 partidos de la fase regular, con sus 14 puntos y 26 créditos de valoración de la Jornada 19 ante Casademont Zaragoza como mejor actuación.

El pívot de Surne Bilbao Bassala Bagayoko (19 años) también integra el quinteto tras gozar de continuidad con el conjunto vasco, igual que el pívot del Real Madrid Izan Almansa (20 años), que ganó protagonismo en el juego interior blanco tras las lesiones de Edy Tavares y Alex Len. Completa el equipo ideal el ala-pívot croata Michael Ruzic (19 años), destacado con Asisa Joventut.