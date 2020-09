Sergio Ramos: "Merecíamos algo más, nos vamos satisfechos con el empate"

UEFA Nations League - Germany vs Spain

UEFA Nations League - Germany vs Spain - Christian Charisius/dpa

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, dio por bueno el empate conseguido este jueves ante Alemania (1-1) en la primera jornada de la Liga de Naciones y aseguró que se van "satisfechos" porque merecían "algo más" por su empeño -sobre todo- en la primera mitad.

"La esperanza es lo último que se pierde y hemos demostrado que somos un equipo con fe y mucho hambre. Hubiese sido injusto perder este partido, creo que hemos luchado hasta el final en un partido de muchísimo desgaste. Ha sido una gran prueba, un gran examen", dijo Ramos en declaraciones a TVE.

"Merecíamos algo más. Fuimos a la desesperada pero con orden y manteniendo lo que hay que mantener en los últimos minutos. Al final lo hemos conseguido y nos vamos satisfechos con el empate. No es malo aunque nos hubiera gustado ganar", añadió el central andaluz, que reconoce que deben "mejorar muchas cosas" para el resto de la fase.

El jugador del Real Madrid dijo que esto es "normal" porque "acaba de comenzar la temporada". "Estoy contento con este empate porque hemos hecho una gran primera parte, controlando el juego, pero no encontramos el gol. Ellos sí marcaron y luego tuvimos que cambiar algunas cosas. Ajustamos en defensa y viendo cómo cerraban ellos las líneas buscamos más por banda con centros", explicó.

"Llegó el gol a base de fe. No tenemos que olvidar que jugamos ante una grandísima selección, ellos son muy buenos y hacen muchas cosas positivas", afirmó Sergio Ramos, que no señaló en especial a ninguno de los debutantes en Stuttgart.

"Me quedo con todos, no puntualizo en ninguno. Tienen ese atrevimiento, hambre, ganas y ya no son promesas, son una realidad. Nos van a venir muy bien y entre todos hacemos un gran conjunto", dijo tras el debut de Óscar Rodríguez, Ferran Torres, Mikel Merino y Ansu Fati.