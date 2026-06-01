Sergio Ramos: "Queremos seguir negociando la compra del Sevilla, no vengo a estafar"

Archivo - El jugador de fútbol, Sergio Ramos, se despide del Sevilla Fútbol Club ante la prensa, a 18 de junio de 2024, en Sevilla, Andalucía (España). El jugador de fútbol, Sergio Ramos, se despide hoy del Sevilla Fútbol Club donde la pasada temporada mi - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Sergio Ramos aseguró este lunes que quiere "seguir negociando" la compra del Sevilla FC, para que el club "sea viable nuevamente", aunque no han recibido respuesta de la Junta de Accionistas al "proyecto económico, deportivo, social e institucional muy sólido" que ha presentado y que cambió por "recomendación de LaLiga", y defendió que no viene a "estafar".

"Tengo un vínculo personal muy especial con el Sevilla FC. Considero que hemos presentado un proyecto económico, deportivo, social e institucional muy sólido que con toda mi humildad entendemos que es el mejor para sentar las bases para que el Sevilla recupere el lugar que le corresponde", arrancó el ex jugador del club de Nervión en una rueda de prensa.

Ante los medios de comunicación, Ramos respondió a los accionistas del Sevilla, quienes acusaron al central de "engaño" y querer en el fondo, con la transacción, la venta del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. "Todo el mundo sabe la situación por la que atraviesa la entidad ahora mismo y es muy, muy delicada", lamentó.

"La realidad es que el Sevilla tiene pérdidas acumuladas importantes en las últimas temporadas, como se puede comprobar en las cuentas del club. Así como pérdidas recurrentes previstas en los próximos años. Nuestro grupo inversor, compuesto por un grupo empresarial de máximo nivel y Five Eleven Capital, desde el principio ha tenido el objetivo de sumar y ayudar al Sevilla para garantizar la viabilidad futura", defendió.

Entonces, explicó que hubo una primera oferta que contempló "la adquisición del 85% del capital con una inversión de 279 millones y una ampliación de capital de 80 millones, a 3.175 euros por acción, es decir, un total de 359 millones".

Pero este planteamiento "tuvo que adaptarse atendiendo a la recomendación de LaLiga" y de los asesores del camero. "Nos recomiendan una ampliación de capital de 120 millones, no de 80, antes del 30 de junio para garantizar la viabilidad del club", comentó sobre una propuesta según la cual se pagaría a los accionistas en dos fases. "Está garantizado el cobro y el precio de la acción. La diferencia entre una oferta y otra son 5 millones de euros", defendió.

"En este sentido, el planteamiento final presentado el miércoles de la semana pasada, con la correspondiente prueba de fondo ilimitada, y repito, ilimitada, del Banco Santander y de otro banco internacional de primer nivel, para llevar a cabo la operación de forma inmediata.

Ramos insistió en que "con la propuesta final" quiere "priorizar las necesidades del club para garantizar la viabilidad financiera del club", por ello esta subida a 120 millones de ampliación de capital. "La adquisición de los paquetes accionariales también es superior, pero en dos fases. Es la única diferencia. Y estaría garantizada desde el principio el cobro de la segunda parte", reiteró.

Aunque siguen sin recibir respuesta. "Pero esta intervención queremos que valga también para trasladar que nosotros seguimos aquí, y yo sigo en Sevilla, que queremos seguir negociando y que nos gustaría recibir algún tipo de comunicación en este sentido de los accionistas para seguir avanzando en un proceso que entendemos que es muy necesario", advirtió.

"En cualquier caso, esperamos que si no recibimos ninguna comunicación más, sea porque los actuales accionistas cuentan con una oferta en su conjunto muy superior a la nuestra, que ayude al Sevilla FC en esta situación tan delicada, sobre todo antes del 30 de junio", agregó un Ramos que afirmó que lo que quiere "es ver a un Sevilla grande y campeón".

Ante la acusación de los accionistas de haber roto un acuerdo por lo que le pedirían una indemnización, Ramos se mostró "muy tranquilo" porque no han "incumplido en ningún momento" la ley. "La conciencia está tranquila y nosotros no tenemos nada que temer a ese punto. Se ha desvirtuado un poco la información real de lo que ha sido la transacción pero en ningún momento hemos tenido un acuerdo firmado", sostuvo.

"El SPA (contrato de compraventa definitivo) no se ha llegado a firmar nunca, que es muy importante. Nosotros no tenemos ningún acuerdo, por eso no hemos roto ningún término de la ley. Nosotros estamos dentro de la legalidad", añadió el camero, que explicó que no tenían "un contrato ni un pacto firmado", sino que "era verbalmente un acuerdo".

Ramos defendió que no vienen a "estafar", sino a "ayudar al Sevilla FC en una de las peores etapas de la historia". "La verdad solo tiene un camino, el Sevilla necesita una ampliación de capital de 120 millones, no de 80. Es por eso que le pedimos, y le pido personalmente a los accionistas, no que pierdan y que la acción se paga menos, que hagan un esfuerzo como nosotros y nuestro grupo inversor estamos haciendo, ampliando el capital para velar por la viabilidad del club, que es lo más importante", repitió.

"No estamos ni robando ni engañando, ni mucho menos. Os estamos diciendo que nos ayudéis a reflotar la situación actual que tiene el Sevilla, garantizando, uno, que la acción se va a pagar al mismo precio, a 3.175, y dos, que lo vais a cobrar con esa garantía. ¿Un poco más tarde? Sí, un poco más tarde", prosiguió.

Por esto, Ramos sigue con "esperanza" de llegar a un acuerdo con los accionistas. "Sigo tendiéndoles el brazo porque creo que la oferta nuestra es una gran oportunidad, tanto para los accionistas como para la viabilidad del Sevilla FC", dijo.

"El tiempo corre en contra y la ampliación de capital se debe hacer antes del 30 de junio y todo lo que sea pasar de eso creo que es muy importante. La situación económica del club es muy delicada. A mí me gustaría que se resuelva cuanto antes porque hay muchos pasos que dar pero obviamente no puedes dar el segundo si antes no se da el primero que sería la venta y la transacción del club. No depende de nosotros, sigo aquí con la capacidad financiera que ya la hemos demostrado para la transacción y ponernos al frente del club lo antes posible", agregó un Ramos que sigue "muy ilusionado" con la compra.

Y concluyó asegurando que son "flexibles" respecto a la oferta. "Estamos dispuestos a negociar en base a esa oferta. Pero las negociaciones tienen muchas fases. Independientemente de que haya terminado el periodo de exclusividad, sentémonos en paz. No podemos permitir ni un minuto más que se hable de una oferta que realmente no hemos hecho", zanjó.