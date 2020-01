Sergio Ramos: "Venimos de una racha muy buena, independientemente del planteamiento táctico que se haya hecho"

Publicado 11/01/2020 16:40:07 CET

El futbolista andaluz Sergio Ramos, defensa del Real Madrid, ha destacado la "racha muy buena" de su equipo en las últimas semanas, "independientemente del planteamiento táctico" que para ello haya ideado su entrenador, Zinédine Zidane, quien afrontará este domingo la final de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid.

"Él tiene una tarea muy difícil, que es seleccionar a 11 en cada partido, teniendo una plantilla con jugadores únicos y muy buenos. Si hay alguien que conoce bien este vestuario, ése es 'Zizou'. Y es libre de hacer las pruebas que crea convenientes. Venimos de una racha muy buena, independientemente del planteamiento táctico que se haya hecho", ha comentado Ramos en rueda de prensa.

"Tanto con Valencia como Bilbao y Barcelona, el equipo respondió a un nivel muy bueno. Atravesamos una época bastante buena y vamos a intentar alargarla lo máximo posible y seguir trabajando en la misma línea, mandando en el juego y estando de cara al gol acertados", ha añadido este sábado el capitán merengue.

"Es una nueva final ante un rival que conocemos y que también ha hecho méritos para estar aquí. Intentaremos cometer los menos errores posibles y conseguir el título, que es el objetivo por el cual estamos aquí", ha subrayado Ramos desde Yeda (Arabia Saudí).

Así, el central andaluz ha dicho que el formato de esta remozada Supercopa "depende exclusivamente de la Federación", no de los futbolistas. "Y yo creo que lo han hecho de una manera muy buena. Esta Supercopa recupera un poco más de valor", ha indicado.

"A nosotros nos beneficia este año, porque somos entre comillas los invitados. Quizá el año que viene nos toque a nosotros ver, si quedas campeón de Liga o de Copa, que vengan también otros. No ha alterado para nada el calendario, con nosotros el trato ha sido inmejorable y poco que reprochar. Si esto beneficia a los clubes a nivel económico y a la Federación, no hay que mirarlo como algo negativo, al contrario", ha aseverado al respecto.

Además, el de Camas ha restado importancia al mal recibimiento que tiene siempre por parte de los aficionados colchoneros. "La palabra enemigo ya de por sí es bastante fea. En lo profesional, más allá de tener un enemigo, hay rivalidad. En mi caso, no veo a ningún equipo como un enemigo. El Atlético es un rival directo, que satisface mucho más ganar a equipos como ellos antes que a otros", ha manifestado.

"De los derbis, me quedaría con el índice y el porcentaje de victorias y aciertos. El Atlético es un rival incómodo, que tiene muy grandísimo entrenador, que tiene un gran equipo, que lucha hasta el último momento que vea de esperanza. Y, por lo tanto, no va ser nada fácil. Estamos preparados, estamos aquí y vamos a ir a muerte a por ese título", ha insistido.

"El Madrid va al frente con lo que tiene y con lo que hay. Es cierto que hay lesiones y gente que está de baja. Pero el equipo se acaba adaptando y saca los resultados. Por nosotros, que no quede. Vamos a intentar que el equipo haga goles, independientemente de quién juegue, sean tres delanteros o tres centrocampistas", ha afirmado Ramos.

Incluso se ha alegrado por la recuperación del instinto goleador de sus compañeros. "Ojalá que no lo echamos de menos durante la temporada, porque el gol es clave para marcar la diferencia y para llegar a lo que queremos, que es llegar vivo a las tres competiciones", ha asegurado.

"Me encuentro en un momento muy bueno de mi carrera, me siento cada día más joven en ese aspecto. Trabajo para intentar mantener un buen nivel, pienso en dar lo mismo que estos últimos años y en que me respeten las lesiones. Quiero aportar a mi equipo un buen nivel para mantener un equilibrio defensivo, mantener la portería a cero muchos partidos y que la defensa sea una garantía para el equipo", ha agregado.

Luego, ha analizado otra vez la opción de que Zidane alinee a cinco centrocampistas de inicio ante el Atlético. "Eso hace que la posesión sea mayor, hace que quizá seamos menos directo pero que tengamos más control del juego. Para gustos, los colores", ha espetado.

"Lo bueno es tener esa variación y la manera de poder alternarlo. En función del rival, se estudia y se ve lo que puede ser más dañino para el rival. Eso es cuestión del míster y creo que lo está manejando de una manera extraordinaria", ha elogiado.

"El míster sigue poniendo al servicio lo que tiene: su trabajo, su dedicación y su profesionalidad. Nosotros no hemos cambiado. En esas fechas, ningún equipo estaba atravesando el mejor momento de la temporada. Cuando el equipo ha ido rodando, cada vez nos vamos encontrando mejor físicamente, se va conociendo mejor cómo jugar cada partido. Somos los mismos tanto los jugadores como el entrenador y, por tanto, para nosotros no es sorprendente", ha opinado.

"Mañana es de esos partidos donde los pequeños detalles penalizan y te pueden costar el partido. Espero que sigamos teniendo esa serenidad, ese equilibrio y esa seguridad defensiva", ha vaticinado. "Siempre he pensado que 'Zizou' iba a ser un grandísimo entrenador desde el día que llegó. Todos los entrenadores, conforme va pasando más tiempo y van teniendo ese 'face to face' con los jugadores en el vestuario, más van aprendiendo", ha resaltado.

"Sabemos la complejidad que va a tener el partido de mañana, por eso hay que cuidar bien los pequeños detalles", ha reiterado Ramos. "Cuando hay un título de por medio, por muchos partidos o derbis que le hayamos ganado al Atlético, no sirve para nada el resultado previo", ha concluido el capitán merengue.