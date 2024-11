Sergio Rodríguez: "Los ingredientes del baloncesto son muy afines a mi personalidad"

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exbaloncestista español Sergio Rodríguez ha dicho este martes que "los ingredientes del baloncesto" son parecidos a su personalidad por "trabajar en equipo" y "tener buen rollo", a sabiendas de que así "el objetivo se consigue de una manera más sencilla y lo disfrutas más".

"Creo que la uva --en mi caso--, es la pasión por lo que hago. Los ingredientes del baloncesto son muy afines a mi personalidad: trabajar en equipo, tener buen rollo, disfrutar y el propio deporte que lo he llevado siempre muy dentro", señaló el 'Chacho' Rodríguez durante la inauguración de un nuevo espacio de reconocimientos de Bodegas Protos.

El exjugador levantó el telón de este recinto junto al periodista deportivo Antoni Daimiel. "Representa los valores de la marca: esfuerzo, disciplina, constancia y superación, así como el lema que ha acompañado a Protos en sus casi 100 años de historia: 'Ser Primero'", indicó Bodegas Protos en un comunicado de prensa.

El 'Chacho' recorrió las instalaciones de la bodega, comenzando por las salas subterráneas y su Círculo de los Primeros, para continuar hacia la nueva Sala de Trofeos. Junto a Edmundo Bayón, presidente de Bodegas Protos, retiró la cortina que escondía algunos de los premios más importantes que ha recibido la bodega vallisoletana.

Rodríguez dijo que a lo largo de su carrera era "muy complicado llegar a ser el primero", pero "más difícil" incluso "mantenerse" y por ello haciendo falta "un sacrificio mayor". "Cuando llegas, todo es novedad. Puedes llegar a rozar el éxito, pero cuando lo has conseguido, la gasolina que tienes que acumular para mantenerte en ese estado, requiere de mucha dedicación", confesó al respecto.

"He tenido la suerte de dedicarme a mi pasión que es el baloncesto. Había muchas cosas que me gustaban de lo que hacía, pero había otras que suponían un esfuerzo, y cuando pude asimilar que, esforzarme era para estar en buenas condiciones y para dedicarme a lo que me gustaba, fue cuando realmente noté un cambio en mi rendimiento y en mi forma de ver las cosas", manifestó el antiguo base de la selección española.

Con 26 títulos a sus espaldas en clubes grandes como Real Madrid y CSKA de Moscú, apuntó que tenía claro, sobre retirarse, que el "listón estaba alto y no quería bajar". "Tenía la obsesión estos últimos años de terminar bien, de disfrutar, de pasarlo bien jugando y así ha sido. Mi ilusión siempre fue acabar mi carrera, ganando", añadió.

Luego elogió "compartir lo que hacía con compañeros, con la gente que le rodeaba". "Hay que entender que cuando el grupo se une, el objetivo se consigue de una manera más sencilla y lo disfrutas más; y esa ha sido mi carrera deportiva, encajar más en los grupos en los que he estado, que la gente se sintiera cómoda, porque así entendía que lo que teníamos en común se conseguiría de una manera más fácil", destacó.

La Sala de Trofeos alberga más de 200 reconocimientos, entre los que se encuentran los más icónicos recibidos por Protos desde 1927. La nota de prensa subrayó "el primer premio que obtuvo la bodega con la Gran Medalla de Oro de 1929 a las 2 primeras añadas en el Certamen de vinos nacional organizado en la Exposición Universal de Barcelona de 1929".

El palmarés Protos, acorde a su nota, incluye Bodega del año por Wine & Spirits; premio a empresa alimentaria del año en 2013 concedido por el Ministerio de Agricultura; Civic Trust Award de arquitectura al edificio de Richard Rogers, con el que se reconocen los mejores diseños e instalaciones desde la construcción, planificación, vista urbana e infraestructura, y la inclusión en el listado de las 50 bodegas más admiradas del mundo de Drinks International desde 2022, entre otros.

Por último, Bayón recalcó que "con esta renovación" Protos "mira decididamente hacia el futuro con la calidad y la diferenciación como bandera". "Nos mantenemos firmes a nuestro lema 'Ser Primero: Mejorar e innovar como único camino de la excelencia'. 'Ser Primero' es todo el equipo humano que compone Protos. 'Ser Primero' es Sergio el 'Chacho' Rodríguez. Nadie mejor que él para dar por inaugurada nuestra sala de trofeos, medallas y reconocimientos", concluyó el presidente.