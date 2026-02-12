Sergio Scariolo: "Con Maledón y Deck es más fácil no tener desconexiones"

Sergio Scariolo, head coach of Real Madrid, gestures during the EuroLeague Regular Season Round 24 match between Real Madrid and AS Monaco at Movistar Arena on January 08 2026, in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, ha comentado este jueves que no siempre están teniendo la posibilidad de "repartir correctamente los minutos" entre los jugadores, y que es más fácil que el equipo mantenga la concentración y no tenga desconexiones en los partidos con jugadores como Théo Maledon y Gabi Deck sobre la pista.

"No siempre tenemos la posibilidad de poder repartir correctamente los minutos y tener un rendimiento alto todo el tiempo. Todos los jugadores que están en campo pueden perfectamente convivir con un rendimiento alto como lo han hecho. Es obvio que si el equipo está con todos los jugadores determinantes, entre los cuales están Maledon y Deck, eso es un poco más fácil no tener desconexiones", afirmó el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa a medirse en Euroliga al Partizán.

Scariolo apuntó que son "el mejor equipo" en los inicios de partido, y que el problema han sido "los finales". "Lo que debemos hacer es seguir preparándonos para los arranques y luego mantener el ritmo el resto del partido. Podemos mejorar desde la frialdad, la concentración y la atención en los últimos cinco o seis minutos de los partidos, y si tienes a todos tus jugadores, es otra cosa", añadió.

Precisamente, el de Brescia confirmó que viaja todo el equipo a Belgrado y que espera que puedan tener "contribución o disponibilidad" para que puedan jugar "un poquito en todos los cuadros" Maledon y Deck, aunque "con limitación de minutos".

"Tenemos que empezar con un plan de partido claro y ser capaces de mantenerlo. Esa es la única condición para poder competir durante 40 minutos contra un rival de alta calidad fuera de casa. Tampoco puedes poner 35 minutos a algunos jugadores quizá más preparados para este tipo de desafíos, y en el final del partido, tener esa valentía, esa frialdad y esa concentración", analizó el italiano sobre como debe comportarse su equipo para lograr el triunfo en Serbia.

Por útlimo, sobre el Partizan, destacó que están en "su mejor momento de toda la temporada", y que viene de ganar grandes equipos como Panathinaikos o Dubai. "Han encontrado, en buena parte por el trabajo de Joan Peñarroya, un equilibrio excelente con un rendimiento muy alto. Y en consecuencia, han vuelto a la comunión con su afición, que también es un factor muy determinante", concluyó.