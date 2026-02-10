Sesko rescata un punto para el United y el Chelsea se deja dos ante el Leeds

10 February 2026, United Kingdom, London: Manchester United's Luke Shaw (R) and West Ham United's Mateus Fernandes battle for the ball during the English Premier League soccer match between West Ham United and Manchester United at the London Stadium. Phot - Adam Davy/PA Wire/dpa

El Manchester United ha rescatado un punto en el descuento ante el West Ham (1-1) para afianzarse en la cuarta plaza, en una vigésima sexta jornada de la Premier League en la que el Chelsea se ha dejado dos puntos ante el Leeds United (2-2) tras desaprovechar un 2-0, en la que el Bournemouth de Andoni Iraola ha remontado en casa del Everton (1-2) y en la que el Tottenham se asoma al peligro después de caer frente al Newcastle (1-2).

En el Estadio de Londres, Bruno Fernandes perdonó en los primeros minutos en un mano a mano antes de que Crysencio Summerville, el más activo de los locales en los primeros 45 minutos, probase a Senne Lammens con un remate que paró el guardameta belga. En el 22, Aaron Wan-Bissaka salvó a los de Nuno Espírito Santo y Paco Jémez al sacar bajo palos un balón a disparo de Luke Shaw.

Nada más reanudarse el choque, Jarrod Bowen y Tomas Soucek se asociaron para abrir la lata con un remate del checo junto al poste izquierdo de la portería de los 'red devils' (min.50). A pesar de todo, el dominio seguía siendo de los de Michael Carrick, que encontraron puerta poco después, aunque el colegiado anulaba por fuera de juego el tanto de Casemiro.

Fue en el descuento, en el minuto 96, cuando el conjunto mancuniano encontró el premio a su insistencia, en una acción en la que Bryan Mbeumo centro al área para que Benjamin Sesko, con un sensacional remate, rescatase un punto para los suyos, que, aunque interrumpen una serie de cuatro triunfos ligueros seguidos, se afianzan en la cuarta plaza con 45 puntos, uno más que el Chelsea, mientras que West Ham continúa en descenso, a dos unidades de la salvación.

El conjunto 'blue' desperdició un 2-0 en casa frente al Leeds. Antes de que se cumpliese la primera media hora en Stamford Bridge, Joao Pedro se impuso en un mano a mano al portero visitante para inaugurar la cuenta (min.24). Ya en la segunda mitad, el delantero brasileño cayó en el área tras un empujón de Jaka Bijol y Cole Palmer no falló desde los once metros (min.58).

También de penalti, después de que Moisés Caicedo derribase a Jayden Bogle, Lukas Nmecha recortó distancias para los 'Whites' (min.67), y solo seis minutos más tarde Noah Okafor empató la contienda tras un error garrafal en la salida del portero español Robert Sánchez (min.73).

Con este resultado, el Chelsea interrumpe una serie de cuatro victorias ligueras consecutivas y se mantiene en la quinta posición, todo tras un choque en el que el español Marc Cucurella se retiró en el descanso.

Mientras, el Bournemouth asaltó el Hill Dickinson Stadium tras remontar al Everton. Un penalti transformado por Iliman Ndiaye puso en ventaja a los 'Toffees' antes de que se cerrase la primera parte, pero Rayan y Amine Adli, ya en la segunda, le dieron la vuelta al encuentro para los de Andoni Iraola, que jugaron los últimos 20 minutos en superioridad por la expulsión del local Jake O'Brien por una entrada temeraria.

También se impuso a domicilio el Newcastle frente a un Tottenham que sigue sin convencer en casa -10 de 39 puntos posibles- y que se asoma peligrosamente al descenso, cinco puntos por debajo. Tras un gol anulado a Joe Willock por fuera de juego, Malick Thiaw permitió a las 'urracas' marcharse por delante a vestuarios. En la reanudación, los 'Spurs', por medio de Archie Gray, consiguieron establecer una igualada que solo duró cuatro minutos, lo que tardó Jacob Ramsey en poner el 1-2.

