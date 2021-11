Sete Benavides: "Llevo esperando una medalla olímpica toda mi carrera"

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piragüista español Sete Benavides vio cómo el 12 de noviembre el Comité Olímpico Internacional (COI) ratificaba su medalla de bronce en C1 200 en los Juegos de Londres 2012, algo que llevaba esperando "toda su carrera", tras la descalificación por dopaje del lituano Jevgenij Shuklin, plata en la competición.

"Llevo esperando desde que me lo anunciaron, hace dos años y medio, llevo esperando una medalla olímpica toda mi carrera, trabajando duro para poder conseguirlo. No pudo ser en Río (acabó cuarto), en Tokio no pude estar, así que lo intentaremos de nuevo para París. Por lo menos me ha llegado esta medalla de la que tenía tantas ganas. Es cierto que me llega más al final que al principio de mi trayectoria, pero eso no quita que esté contentísimo", reconoció el Alfonso Benavides, en declaraciones a la Real Federación Española de Piragüismo.

Después de los ocho metales conquistados entre Mundiales, Copas del

Mundo y Europeos, Benavides espera pronto poder colgarse en el cuello el bronce londinense. "Tengo unas ganas tremendas, lo que pasa es que aún habrá que esperar, pero espero que sea mucho menos. Sabíamos que la espera sería larga porque el lituano iba a recurrir. Lo importante es que ya veo la luz al final del túnel para que llegue ese momento", celebró el deportista, que lamentó no haberse podido subir al podio con la presea.

"Probablemente he dejado de tener patrocinadores, ayudas. Hubiera sido diferente y me habría abierto las puertas de otra manera distinta. No es lo mismo ser medallista olímpico que diploma. Tengo compañeros que han sido primero diploma y después han hecho medalla, y dicen que sí que les han cambiado bastante las cosas. Pero bueno, si tuviera que vivir la misma vida, lo haría sin esa medalla olímpica", expresó.

"A MUCHOS LES GUSTARÍA TENER NUESTRO POTENCIAL"

El de Pollensa cree que la canoa tiene "mucho futuro en España" y confía en ser competitivo en la nueva prueba que la Federación Internacional (ICF) aprobó para París 2024, cambiando la distancia del C-2, de los 1.000 a los 500 metros.

"Los chicos que vienen detrás tienen un gran talento, trabajan mucho y además tienen resultados. Nuestro nivel actual es espectacular. Yo empecé con la canoa en 2004 y al poco me encontré con la medalla de oro de David Cal en los Juegos de Atenas, y luego la de plata. Después vino el oro de Saúl y Perucho en el K-2 500 en Pekín; y luego Londres. Hemos ido creciendo y creciendo hasta alcanzar un nivel altísimo. Hay un talento increíble. Lo del kayak ha sido arrollador. Ahora mismo tenemos un equipazo", aseguró sobre el nivel de España.

Finalmente, y aunque cree que este deporte tiene "cosas que mejorar" en España, ve al país como un referente en la canoa. "A veces nos miramos con otros equipos de fuera, pero creo que los de fuera se fijan más en nosotros que al revés. Pero a muchos países les gustaría tener el potencial de nuestro equipo nacional", concluyó.