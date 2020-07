Setién: "En absoluto la 'Champions' está más complicada"

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha negado que "en absoluto" la Liga de Campeones esté más complicada por el Barça por la situación y formato actuales, y tras saber el duro camino que tendría hasta la final, y ha añadido que no se ha fijado mucho en ese sorteo porque se centra en superar al Nápoles, en la vuelta de los octavos, y primero en luchar por LaLiga Santander.

"En absoluto está más complicada. Tratamos de centrarnos en la prioridad, los partidos, y trataremos de estar a la altura en cada partido, cuando llegue la 'Champions' hacer los mejores partidos posibles. Lo demás son hipótesis que no conducen a nada", manifestó en rueda de prensa sobre los posibles cruces que propiciarían el sorteo de este viernes.

"No tenía muchas expectativas con el sorteo", reconoció Setién. "Es importante que nos centremos en el partido contra el Nápoles, que es la clave. Ya sabemos que vamos a jugar en casa, es algo que creo que era justo", se sinceró el técnico, y es que el Barça sí jugó en San Paolo, y con público, el partido de ida (1-1).

Sobre poder jugar contra Manchester City, Real Madrid o Juventus el cruce de cuartos, ya a partido único, no entró a comentarlo. "Y el resto del sorteo, pues bueno, está bien saberlo. Puedes analizar quizá a alguno de los posibles rivales, pero primero tenemos que centrarnos en LaLiga y en el Nápoles, que es un partido vital", repitió.

"Es una desventaja, en un partido trascendental como va a ser ese, con una grada llena y animando al equipo, eso iba a influir positivamente, sin duda. Pero es lo que hay, da igual que me queje. Quizá a ellos les hubiera podido pasar de haber jugado el primer partido aquí, pero afrontamos lo que toca", comentó sobre tener que jugar contra el Nápoles sin público.

En cuanto a si será mejor o peor tener unos 20 días entre Liga y Copa, margen mayor al que tendrá el Nápoles, aseguró no saberlo. "Quizá era mejor continuar jugando, dar una semana de margen y no estar jugando miércoles y domingo, con tres o cuatro días. Quizá el Nápoles pueda tener algo más de ventaja, pero no lo sabes y quizá unos días de descanso con la tralla que llevamos vaya bien. Va a ser una lotería, no sabes qué es mejor", se sinceró.

"Es posible que juguemos algún amistoso. Daremos unos días de vacaciones para que descansen, quizá luego hagamos algún amistoso, entre nosotros porque será difícil un equipo que pueda ser competitivo en esos momentos y nos pueda ofrecer lo que queremos. Jugar, vamos a jugar. O bien entre nosotros o bien contra algún equipo que pueda cubrir las necesidades que tenemos", explicó.

CENTRADO EN LALIGA

Por otro lado, sobre la visita de este sábado al Real Valladolid CF en el José Zorrilla, aseguró que espera la mejor versión de los pucelanos. "Siempre trato de afrontar los partidos con la máxima exigencia, siempre digo a los jugadores que nos encontraremos la mejor versión de los rivales. El Valladolid no está del todo salvado, va a tratar de hacerlo en este partido", comentó

"Afrontarle con la máxima exigencia es prioridad absoluta, sabemos que tenemos que ganar sí o sí y que el Valladolid no nos pondrá las cosas nada fáciles. Trataremos de dar el nivel que tenemos que dar", aportó sobre unos pucelanos que están decimocuartos, a 7 puntos del descenso.

Preguntado por Antoine Griezmann, aseguró que estaba "muy contento" con él antes de su gran partido contra el Villarreal. "Es posible que esta situación novedosa le haya beneficiado y esté con una predisposición a participar más. Pero sigo pensando que es un grandísimo jugador, de un nivel extraordinario, que en cualquier otra posición tiene que rendir y ofrecer las cualidades que tiene realmente. En muchos partidos ya lo ha hecho. Coincidió que todo salió bien contra el Villarreal y parece que les ha cambiado el chip a todos, pero yo ya estaba muy contento", argumentó.

En cuanto a Arthur, baja por amigdalitis y que no ha tenido minutos tras anunciarse su venta a la Juventus a final de temporada, aseguró que está entrenando bien. "Ahora mismo no está teniendo minutos pero los puede tener. Su implicación es igual, trata de dar el máximo. Esta amigdalitis es puntual y seguro que volverá a entrar en las convocatorias, y más ahora que puede ser posible que algunos del filial no puedan estar", manifestó.