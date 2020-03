Setién: "El Clásico no nos va a dejar secuelas ante la Real Sociedad"

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha señalado este viernes que la derrota en el Clásico contra el Real Madrid (2-0) de la pasada jornada no les va a dejar "secuelas" de cara al partido contra la Real Sociedad de este sábado en el Camp Nou, si bien espera un duelo complicado ante un conjunto donostiarra que se acaba de clasificar para la final de la Copa del Rey.

"Estoy bastante tranquilo, sé que lo vamos a iniciar habiendo superado el partido del otro día, que no nos va a dejar secuelas. Tendríamos que haber hecho mejor las cosas, pero generamos siete ocasiones claras de gol que podríamos haber marcado, es un bagaje ofensivo importante", comentó en rueda de prensa rememorando el Clásico.

"Hay cosas a mejorar pero el Clásico no nos va a afectar, seguimos ahí y vamos a demostrar a la gente que estamos con muchas ganas. Estamos a un punto, queda mucho y sabemos que vamos a estar ahí. Es muy difícil que los dos equipos ganemos todo hasta el final, porque LaLiga está muy complicada y cuesta mucho ganar los partidos. Estamos bien, y motivados para mantener el ritmo que queremos de ganarlo todo", reiteró.

Además, pese a perder la cabeza de la clasificación y cederla al eterno rival, sigue creyendo que esta Liga no tiene favorito. "No puedes decir que haya un favorito porque esto cambia cada semana. Lo importante son las situaciones. Estoy muy contento habiendo generado siete ocasiones claras en el Bernabéu, muy claras. Al final dependes de meterla o no, pero no se pueden enjuiciar el resto de las cosas. Tuvimos la misma jugada de su gol con Martin y el rechace se fue fuera", se lamentó.

Ahora se verán las caras con una Real Sociedad que está en la sexta posición en Liga y que se ha clasificado para la final de Copa del Rey, que disputarán en un derbi vasco contra el Athletic Club. "Uno nunca sabe pero siempre hay que esperar al mejor equipo. No sólo porque se haya clasificado para la final de Copa, porque está haciendo una campaña extraordinaria, está jugando muy bien y hacen muy bien las cosas", avisó sobre el equipo donostiarra.

"Tienen grandes jugadores que están en un buen momento, esperamos un partido comprometido, con dificultades, que tengo entendido que siempre complica las cosas al Barça", añadió. Además, quiere ver este partido en positivo, sin pensar en enlazar una segunda derrota. "Si pierdes varios partidos va a ser un problema pero no lo quiero ni contemplar. Siempre pienso que voy a ganar, luego hay tiempo para llorar después", reconoció.

Por otro lado, no pudo aportar mucha más información sobre la lesión de Arthur Melo, que se perderá este duelo por una afección en el tobillo derecho, y ha asegurado que sigue contando con el joven del filial Ansu Fati, convocado de nuevo.

"Tuvo más protagonismo al principio, ahora tiene un poco menos pero le contemplamos como una opción que puede estar ahí, siempre. Ahora entiendo que hay otros jugadores que pueden aportar algo más por una cosa concreta y por eso decides. Con Ansu Fati contamos, es un chaval extraordinario que trabaja muchísimo y estoy muy contento con él", explicó.

Preguntado por el coronavirus y la respuesta que al respecto dio Jürgen Klopp, quitándose protagonismo y dejando claro que no era quién para comentarlo, Setién siguió por ese camino. "Me parece extraordinaria la respuesta que dio Klopp. No sé qué valor tiene que yo pueda dar mi opinión sobre un tema que desconozco totalmente. Parece que tienes que saber de todo, pero no entiendo esas preguntas sobre cosas que ni controlas ni entiendes ni sabes", se sinceró.

"Me tocó jugar de jugador un partido sin público y es un poco triste, aunque era fuera y ganamos. El impulso y estímulo que supone la gente es muy importante. Pero son temas en los que tendremos que hacer caso a las autoridades competentes, si entienden que lo mejor es eso, habrá que hacerlo aunque sea un poco triste", comentó sobre su opinión de jugar a puerta cerrada, algo que ha sucedido ya en varios deportes por la propagación del virus.