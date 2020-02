Setién: "Doy por bueno el resultado, está bien para la vuelta"

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha asegurado que el resultado logrado en San Paolo, un empate (1-1) ante el Nápoles en la ida de los octavos de final, es "bueno" a tenor de lo visto, en un partido donde les faltó acierto y tener más paciencia y que, no obstante, les hace tener ventaja de cara al Camp Nou.

"La segunda parte ha sido diferente, ha habido más espacios, en consecuencia ha llegado la jugada del empate. Nos han apretado más arriba y hemos podido hacer más daño, pero ellos han hecho un gran partido. Doy por bueno el resultado, un empate 1-1 habiendo marcado está bien para la vuelta", comentó en rueda de prensa.

"Creo que sí es bueno. Nos ha costado bastante generar ocasiones de gol, hemos tenido el control pero en la primera parte nos han defendido muy bien y han aprovechado la única ocasión que han tenido. Nos ha faltado ese punto de claridad para atravesar esa defensa que ha organizado el Nápoles, no ha sido fácil", recalcó en este sentido.

Además, cree que "las tablas son justas". "Hay que valorar mucho el trabajo defensivo del Nápoles y la presión, pero el Barcelona ha hecho cosas bien, ha tenido el control y hemos encontrado el camino del gol en una gran jugada y en algunas otras que podríamos haber finalizado mejor", lamentó.

Setién celebró haber sacado ese buen resultado en un partido "difícil" ante un Nápoles que se defendió "muy bien". "Es verdad que necesitamos más claridad arriba ante equipos que se cierran tanto. Es cuestión de paciencia. Hemos controlado casi todo el partido las contras, un trabajo muy bueno, y en casa tendremos más opciones. Es difícil que el Nápoles pueda defenderse tan bien y tanto tiempo y más en el Camp Nou", señaló.

"Se puede ganar, claro. Es verdad que hemos perdido para la vuelta a dos jugadores importantes pero también recuperaremos a otros dos, Jordi Alba y Sergi Roberto. Confío mucho en mirar siempre las cosas con optimismo. Es verdad que no son muchos jugadores, que son pocos, y que pueden pasar muchas cosas. Pero vamos a ser optimistas y no a lamentarnos antes de que nos hieran", comentó sobre el duelo de vuelta, en el que no estarán Busquets, por acumulación de amarillas, ni Arturo Vidal, expulsado.

También relativizó el hecho de que el equipo no fuera en tromba a buscar el empate cuando perdía 1-0. "Cuando te juegas una eliminatoria siempre hay un punto de tener cuidado que en Liga no pasa. Después de que nos marcaran, el equipo ha reaccionado bastante bien, con el control del balón, pero hay que tener cuidado porque no tienes mucho margen. Tenía miedo a las contras y lo hemos controlado muy bien", matizó.

"Ha sido quizás un poco severo, de estas situaciones se producen bastante. La tarjeta por la entrada está bien, la segunda me ha parecido algo excesiva. Pero son momentos de nervios, más en jugadores temperamentales. Encontraremos otra solución", comentó sobre la expulsión de Arturo Vidal, que vio dos amarillas seguidas por una falta y por su reacción frente a Mário Rui, con quien se encaró.