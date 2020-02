Setién: "El equipo va mejorando muchas cosas"

Publicado 09/02/2020 23:33:20 CET

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, se mostró "contento" ya que su equipo "va mejorando muchas cosas" y supo remontar un partido complicado (2-3) este domingo ante el Betis, para seguir a tres puntos del Real Madrid en la pelea por LaLiga.

"Hemos tenido dos partidos muy exigentes. Dos equipos que nos han apretado mucho. La primera parte lo han hecho muy bien, nos han complicado en la salida, y no hemos podido estar cómodos. Fekir ha hecho un partido extraordinario", dijo en declaraciones a Movistar Plus tras la jornada 23.

Setién vio una segunda parte mejor de los suyos y un triunfo trabajado por ir dos veces por debajo en el marcador. "Hemos tenido nuestros momentos y en la segunda parte hemos dominado el partido ampliamente. Me ha gustado mucho, hay que poner en valor este partido. Venimos de un partido duro en Bilbao", afirmó.

"Ha habido cosas que podíamos hacerlas mejor, pero estoy contento con la actitud del equipo, ha tenido que remontar el marcador adverso dos veces, que no es fácil, y luego mantener el control sin que te hagan más daño. El equipo va mejorando muchas cosas", añadió.

Setién, que deseó lo mejor al Betis tras visitar la que fue su casa hasta hace seis meses, no quiso detenerse en exceso en la polémica del encuentro y valoró el triunfo como un plus de energía. "No lo veo claro, pero Messi lo estaba reclamando diciendo que si hay que tirarse para que te piten penalti. Nada que decir del resto de jugadas", comentó.

"Seguramente todavía nos faltan cosas, y sobre todo esta victoria es importante porque nos permite sacar tres puntos fuera de casa que era una asignatura que se venía complicando. Esto nos va a dar una energía y motivación extra de cara al futuro", terminó.