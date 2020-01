Setién: "Hemos hecho muchas cosas bien, espero ir mejorando"

Publicado 19/01/2020 23:40:08 CET

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, se mostró "muy contento" con su debut en el banquillo del Camp Nou después de ver a su equipo hacer "muchas cosas bien", aunque reconoció que no fue un partido fácil ante el Granada (1-0) por lo que confía en "ir mejorando" en especial en "fluidez y acierto".

"La nota ha sido un notable, quizá nos ha faltado un poco de acierto en la primera parte, porque hemos tenido algunas ocasiones, pero el Granada se ha defendido muy bien, ha acumulado a muchos jugadores por dentro. No era fácil", dijo en declaraciones a Movistar Plus tras la jornada 20 de LaLiga Santander.

"Además, el día estaba muy desagradable, mucho viento, el campo se ha sacado, esto nos ha ralentizado un poco la circulación. Estoy contento porque únicamente hemos concedido un tiro en la primera parte que no puedes considerar ocasión y el tiro al palo del segundo tiempo que viene de una pérdida", añadió.

Setién, que debutó como técnico del Barça tras la destitución de Ernesto Valverde, vio "cosas bien" y otras a mejorar. "Hemos hecho muchas cosas bien. Poco a poco espero ir mejorando y teniendo un poco más de fluidez y de acierto de cara a portería. No es fácil cuando los equipos se te encierran ahí atrás para encontrar la espalda", dijo.

"Hay que buscar alternativas para intentar hacer daño, unas veces en corto y otras buscando la profundidad, ya teníamos previsto que Ansu y Griezmann buscaran la espalda pero lo han hecho pocas veces. El sello es hacer las cosas bien, hay cuatro o cinco conceptos que son importantes, que hay que mantenerlos todo el partido. Hemos hecho muy bien la activación tras pérdida. Quizá ha habido algún desajuste pero todo muy bien", añadió.

Además, Setién celebró tener de su lado a Messi, autor del tanto del partido. "Lo que ha hecho toda su vida. A veces hay partidos que se atascan, que no es fácil, no tienes el acierto o la inspiración y al final aparece una jugada genial, un taconazo de Arturo muy bueno. Esa misma jugada se ha producido un par de veces en la primera parte y no hemos finalizado. Cuando cae el balón en los pies de Messi ya sabemos que el porcentaje de acierto es muy alto", finalizó.