Setién insiste en un delantero: "Es obvio que necesitamos que venga alguien"

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha descrito este sábado como "obvio" que su línea ofensiva necesite "que venga alguien", para mitigar las ausencias del uruguayo Luis Suárez y del francés Ousmane Dembélé, esperando el fichaje de "un jugador todo lo versátil que pueda darse".

"Si es posible, que sea un jugador todo lo versátil que pueda darse. Lo que pasa es que no es fácil porque ahora mismo el mercado está como está. Primero nos tienen que autorizar para que esto pueda pasar", ha comentado Setién en rueda de prensa, en la víspera de que el Barça se enfrente al Betis durante la jornada 23 de LaLiga Santander

"Nombres tenemos unos cuantos, pero luego hay otros condicionantes que hay que valorar y tener en cuenta. En muchos casos, no depende de mí ni del club, sino de las circunstancias que se puedan dar. Es obvio que necesitamos que venga alguien y seguramente nos ayudará", ha añadido.

Además, Setién ha hablado sobre su antiguo equipo. "Indiscutiblemente es un partido especial para mí y para mi cuerpo técnico. Hemos pasado allí dos años extraordinarios y tiene unas connotaciones especiales. También es cierto que conocemos bien al equipo. Aunque hayan llegado algunos jugadores importantes nuevos, tenemos un conocimiento profundo de estos jugadores que hemos tenido durante dos años", ha recalcado.

"El hecho de conocerlos no quiere decir que les vayas a tener controlados, pero sabemos que va a ser un partido realmente difícil", ha argumentado. "Los últimos resultados que ha tenido no han sido todo lo buenos que les hubiera gustado, pero el último en casa hicieron un partido extraordinario y ganaron a la Real Sociedad con solvencia", ha recordado.

"Va a ser un partido en el que tendremos que estar muy bien, muy bien, para sacarlo adelante", ha insistido, justo antes de negar que estuviera cerca de regresar al Betis en otoño de 2019. "Eso no es cierto. Salió en algunos sitios, pero no es cierto. La posibilidad de volver al Betis algún día... no sé si esto se va a producir", ha explicado.

Incluso ha admitido su alegría por el gol que metió Sergio Canales frente al Valencia en la jornada 14 y que salvó el puesto de su actual entrenador, Joan Francesc 'Rubi' Ferrer. "Yo me alegré mucho de que lo metiera, al margen de que es un jugador extraordinario al que quiero mucho", ha indicado Setién.

Así, ha dicho que ese tanto "cambió una dinámica en un montón de jugadores a los que les teníamos mucho cariño" entre los componentes de su cuerpo técnico. "Cambió el curso que llevaban hasta ese momento, que era una situación difícil", ha rememorado.

"Yo pasé dos años maravillosos en el Betis. No tengo nada más que palabras de agradecimiento porque me dio la oportunidad de crecer como persona. Los últimos meses fueron duros, pero eso está absolutamente olvidado", ha proseguido el entrenador culé sobre su etapa verdiblanca.

"Me acuerdo del día a día, que fue espectacular; me acuerdo de la cantidad de amigos que dejé allí, de lo feliz que fui durante esos dos años, de los éxitos que tuvimos en momentos puntuales, de lo valientes y atrevidos que fuimos...", ha enumerado.

"Los últimos meses fueron duros, pero yo lo llevé muy bien y no guardo ningún rencor. Ya di mis explicaciones en su momento y que la gente valore de la manera que crea conveniente y cuál fue mi bagaje durante esos dos años. Me marché satisfecho porque sé cuando llegué en qué situación estaba el Betis y la situación en que quedó cuando me fui", ha aseverado.

Por otra parte, ha comentado sus planes con la cantera. "Tenemos algunos jugadores que han venido a entrenar del filial. Uno de ellos es Araujo, que viajará seguramente con nosotros. Nos acomodaremos y trataremos de buscar soluciones. Pero es lo que tenemos y nada más que se puede fichar a un jugador. La prioridad está arriba, necesitamos reforzar", ha repetido sobre contratar a un delantero.

"Tenemos futbolistas que se pueden acomodar a diferentes posiciones", ha continuado. "En algunos momentos nos veremos en dificultades por este motivo, pero esperemos que no; y, si pasa, buscaremos y encontraremos soluciones", ha respondido, en alusión a la plantilla corta que tiene ahora mismo tras las lesiones de Suárez y Dembélé.

Por todo ello, se ha centrado en el inminente compromiso liguero. "Hay que ganar por romper la dinámica que esta equipo lleva fuera de casa desde hace tiempo. El otro día dimos un paso importante, creo que hemos crecido. Tristemente el resultado no nos acompañó, pero el equipo estuvo mucho mejor y tuvo mucha más continuidad", ha señalado Setién sobre la eliminación en la Copa del Rey.

"Lo que me preocupa es que los síntomas de mejoría los ratifiquemos en un campo tan difícil como va a ser el Benito Villamarín", ha agregado. "No he visto la enorme repercusión. Yo me dedico a trabajar, a venir después de los partidos a entrenar y a hacer una valoración con los jugadores", ha opinado.

"Del ruido de fuera trato de aislarme porque no me va a ayudar en nada. Sé la dimensión que tiene este club, pero yo me limito a hacer el trabajo que tengo que hacer y a tratar de que no me influya en absoluto lo que venga de fuera", ha destacado.

Igualmente, ha elogiado a la plantilla del Betis. "Técnicamente tiene jugadores con un nivel altísimo y además con una capacidad enorme de hacer ocasiones de peligro, de hacer goles, remata mucho... Va a ser difícil, pero para nosotros es importantísimo sacarlo adelante", ha declarado.

"Sería un espaldarazo bueno sacar el partido adelante y además sacarlo bien. En el de Bilbao hubo mucho contacto y creo que este partido va a ser diferente. Es importante que lo hagamos bien y lo saquemos adelante", ha perseverado Setién.

"Todos tenemos un pensamiento común: de este partido podemos sacar conclusiones positivas. Es verdad que estamos dolidos por haber sido eliminados, por haber sido a partido único. Pero hay que sacar esas conclusiones buenas y tirar para delante. No hay mucho tiempo para lamentarse, enseguida viene otro partido y hay que estar con la mente lúcida para afrontarlo con las mayores garantías", ha avisado.

"Las dinámicas en fútbol existen y son difíciles de cambiar", ha proseguido. "El otro día mejoramos, pero no tuvimos fortuna. A veces esto no tiene una explicación lógica, pero pasa y hay que tratar de no lamentarse demasiado. Hay que hacer las cosas que tengamos que hacer para mejorar, hay que reducir las ocasiones que tenga el rival, tratar de tenerlas tú, etc.", ha afirmado.

Mientras tanto, ha descrito al bético Loren Morón como "muy bueno y con muchas virtudes", a sabiendas de que es uno de los candidatos que la prensa ya ha postulado como fichaje de urgencia para la delantera del Barça.

"La suerte se busca trabajando y haciendo las cosas mejor que el rival. Hay que hacer las cosas bien, tal y como las planteas, y luego confiar en que todo eso te va a ayudar para ganar", ha concluido Setién en rueda de prensa.