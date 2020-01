Setién: "No hemos tenido el control y le hemos dado vida al Ibiza"

Publicado 22/01/2020 21:29:02 CET

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha reconocido que han estado imprecisos y que no han hecho un buen partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey en Can Misses, ante un UD Ibiza que plantó cara y al que dieron "vida" pese a acabar remontando (1-2) con dos goles de Antoine Griezmann.

"Muchas veces no tendremos la fortuna de marcar al inicio pero con el balón al final hemos encontrado espacios y hemos tenido la paciencia que no hemos tenido al inicio. Hemos seguido insistiendo, sin la claridad de llegar arriba, pero no ha sido fácil. El otro día tuvimos muchísimo más control de todo y hoy no, y esto le ha dado vida al Ibiza", comentó en rueda de prensa.

Setién quiso dar mucho mérito del partido incómodo de su Barça al Ibiza. "Sabíamos que no iba a ser nada fácil, lo habíamos advertido en la previa. Lo que hemos hablado a los jugadores ha sido ponerles en la situación real que nos íbamos a encontrar y no nos hemos confundido ni diez centímetros", reconoció.

"El partido ha sido muy complicado, muy duro, hemos estado imprecisos y ellos han estado muy bien, nos han complicado el partido y se han encontrado con un gol al principio, lo cual nos ha hecho jugar más a remolque. Hemos estado muy imprecisos, y se han cerrado bien", aportó el técnico blaugrana.

La realidad para Setién fue que el Ibiza estuvo "muy bien" y el Barça, no. "Hemos cometido muchas imprecisiones, nos ha costado y no hemos estado cómodos con el balón. Es algo que tratamos de mejorar, hemos hablado de ello. No hemos tenido el control, les hemos dado facilidades como contras y opciones para atacarnos. No hemos tenido la paciencia y precisión que necesitábamos", lamentó.

"No es fácil para los puntas hoy, ellos se han cerrado bien por dentro. El campo se ha puesto muy rápido, no hemos podido hacer buenos pases y esto dificultad mucho. Cuando un equipo se cierra tan bien, cuesta", comentó sobre la poca presencia en el juego, más allá de en los dos goles, de Griezmann y la nula aportación de Carles Pérez, así como de un Ansu Fati que fue de menos a más.

"He visto bien a los canteranos. Ha sido complicado para ellos, sabíamos que el partido no sería fácil y ha habido mucho contacto y situaciones difíciles para resolver, había poco espacio. Pero estoy contento con el trabajo que han hecho", comentó sobre la presencia en el equipo de los canteranos Carles Pérez, Ansu Fati y Riqui Puig.