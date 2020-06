Setién: "Nos falta contundencia y eso resta confianza"

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, lamentó la "falta" de "contundencia" este sábado en el empate (2-2) ante el RC Celta, en especial en la primera parte, sin encontrar "una razón única" para los malos números fuera de casa.

"Con la tendencia de conservar ese gol de ventaja nos ha hecho hacer cosas que normalmente no hacemos. Hay que darle mérito al rival, arriba tiene mucha calidad. Han arriesgado mucho en los últimos minutos. Se han encontrado con ese gol que les ha dado un punto que no teníamos que haber llegado a esa situación. Teníamos que haber ido más cómodos al vestuario porque hemos hecho muchas cosas bien en la primera parte", dijo en rueda de prensa.

El técnico culé valoró un empate que puede aprovechar el Real Madrid en la lucha por el liderato. "Hace 11 jornadas estábamos con 2 puntos de ventaja, ahora si gana nuestro rival se pondrá líder. Vamos a tener menos margen de error cada vez y en teoría tienes que ganarlo todo, esperar a que el rival cometa algún error, pero trataremos de seguir sumando todos los puntos y veremos a ver si tenemos un poco más de solvencia en ciertos aspectos que nos faciliten las cosas", afirmó.

Setién dijo que no hay "una razón única" para no rendir igual fuera de casa que en el Camp Nou y lamentó la falta de acierto. "Nos falta esa contundencia para transformar el juego que hacemos en goles. La superioridad en el primer tiempo ha sido suficiente como para haber resuelto, pero nos está costando y eso resta confianza. Lo de acertar tiene rachas, y lo podemos ver en el equipo que nos hemos enfrentado", apuntó.

"No me fijo si los fichajes son caros o baratos. La semana pasada optamos por una alineación y esta por otra. Son decisiones que tomo que no son caprichosas, entiendo que es lo mejor para el equipo. No estamos en ese punto de lucidez que a veces tienen los equipos. El Barça ha hecho muchas cosas bien", añadió.