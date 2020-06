Fútbol.- Setién: "Si no jugamos en el Camp Nou le darían ventaja al Nápoles"

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha pedido este jueves a la UEFA que el duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, que les enfrentará al Nápoles, se juegue en el Camp Nou y no en un estadio neutral, porque cree que en caso de lo segundo sería dar "ventaja" a un equipo napolitano que sí jugó ante su afición, además, en la ida (1-1).

"El partido del Nápoles quiero jugarlo en el Camp Nou, si no le estarían dando una ventaja al rival, que jugó en su estadio con el apoyo de su público. Espero que podamos jugar aquí porque en Nápoles ellos jugaron con un montón de gente animando a su equipo", señaló en rueda de prensa.

Aunque el partido en el Camp Nou sería a puerta cerrada, sin afición, Setién cree que sería aún peor tener que jugar en un feudo neutral. "Espero que contra el Nápoles podamos jugar aquí, ya jugamos en su casa con un montón de gente animando a su equipo. Sería diferente tener que jugar en un campo neutral, y encima a puerta vacía", reiteró.

Por otro lado, sobre el cambio de formato y que se juegue una 'Final 8' --cuartos de final, semifinales y final, todo a partido único-- en Portugal (estadios de Benfica y Sporting de Portugal) entre el 12 y el 23 de agosto de 2020, cree que es "peor" que hacerlo, como siempre, a doble partido.

"Creo que es peor, pero no solamente para el Barça, para todos. En dos partidos tienes una oportunidad de resolver un accidente en uno de ellos, ahora te la estás jugando. A todos nos gustaría jugar a doble partido. Esto es lo que ha decidido la UEFA y hay que adaptarse, hay que prepararse mentalmente para no equivocarse en ningún partido, porque ya no habrá opción", concluyó.