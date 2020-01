Setién: "Soy una persona de convicciones, el camino hacia la victoria es jugar bien"

Publicado 14/01/2020 14:40:11 CET

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, se definió como una "persona de convicciones" y afirmó que tiene "clara" la filosofía que aplicará en el equipo azulgrana, en la que el "camino hacia la victoria es jugar bien", así como agradeció el trabajo de su antecesor, Ernesto Valverde, que le deja el liderato en LaLiga Santander.

"Soy una persona de convicciones, tengo las cosas muy claras y es muy difícil sacarme de la cabeza mi manera de jugar. Este club no tiene otro camino que es jugar bien y mejorar el número de títulos. El camino hacia la victoria es jugar bien", afirmó Quique Setién en la rueda de prensa de presentación.

Acompañado por el presidente, Josep Maria Bartomeu, y el secretario técnico del Barça, Eric Abidal, Setién confesó que ni en sus "mejores sueños" hubiera podido imaginar estar en el banquillo azulgrana. "Soy una persona bastante emotiva. Hoy es día muy especial para mi. La ilusión con la que afronto este reto y proyecto es lo más importante. Trataré de transmitir a los futbolistas ese entusiasmo, ganas de querer ganar y esa confianza que tengo yo", comentó.

Asimismo, se felicitó porque entrenará a "los mejores jugadores del mundo" de un "equipo enorme" que jamás podrá "mejorar". "Esto es lo máximo. Valverde siempre me ha parecido una persona absolutamente correcta. Valoro mucho el trabajo que ha hecho, su forma de ser y sus principios", dijo.

En este sentido, el técnico cántabro desveló que hablará con Valverde porque "hay muchísimas cosas de su trabajo" que le van a "venir bien". "Me deja a un equipo que esté el primero, no es lo normal. Espero transmitir tranquilidad para que no es escapen partidos como el del otro día", señaló en alusión a la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid en Yeda (Arabia Saudí).