Setién: "Va a llegar un jugador, si nos lo permiten"

Publicado 14/02/2020 14:30:50 CET

BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, se ha mostrado optimista de cara a que el club pueda fichar a un sustituto para Ousmane Dembélé, que se perderá lo que resta de temporada por su lesión en el bíceps femoral, y cree que el club está trabajando en ello a la espera de obtener el visto bueno de la RFEF.

"El club se ha manifestado, va a llegar un jugador, pero vamos a ver si nos lo permiten, primero. Está claro que lo aceptarán y supongo también que el club ya está trabajando en esto", comentó en rueda de prensa.

Setién ve "preferible" que llegue un delantero a que no lo haga. "Es preferible porque la lesión de Dembélé nos trastocó mucho y nos pone en una situación de riesgo", aceptó.

"Pero un plan siempre lo vamos a encontrar. Al final, tienes que jugar con once y eso lo vamos a hacer. Encontraremos la solución y el camino, seguro. Siempre estaré preparado par a lo que toque y trabajaré con lo que toque. A todo el mundo le gustaría estar mejor, pero nos adaptaremos a lo que toque", argumentó.

Sobre el fichaje, no quiso dar nombres. "Si lo ha dicho Rubi, yo no sé nada. Sólo voy a hablar de los jugadores que están aquí, no son temas míos y no tengo nada que decir", respondió al ser preguntado por el bético Loren, del que su técnico, Rubi, ha asegurado que seguirá en el Betis al 99 por ciento.

De momento, las ausencias de Dembélé y de Luis Suárez la cubrirá, en el partido contra el Getafe, el delantero del filial y fichado en el mercado de invierno Rey Manaj. "No lleva mucho tiempo aquí, pero en un momento dado nos puede dar cosas. Ante la posibilidad de que pudiera pasar algo, tenemos un recambio arriba que nos podría venir bien durante el partido", apuntó.

En cuanto a Suárez, en plena recuperación de su lesión de rodilla, explicó que es un tema que "ni siquiera" habla "con los médicos". "A Luis le veo trabajar cada día, le doy la mano y le animo para que siga trabajando. Va a llevar su tiempo, ojalá que pueda reducirlo y estar lo antes posible, claro", se sinceró.

"Messi tiene la experiencia suficiente para saber lo que puede o no puede hacer. Si está en el campo es porque está bien y no hay ningún problema. En algún momento quizá haya que contar con dosificarle", comentó sobre el estado físico del capitán.

A quien ve mejor es a Samuel Umtiti, pese a estar en el ojo del huracán de las críticas. "Ya está jugando a su nivel, de hecho. Lo hemos analizado, es un futbolista extraordinario que nos va a dar muchas cosas y nos va a ayudar muchísimo, no tenemos duda de que su rendimiento va a ser bueno. Todo el mundo puede cometer algún error puntual, todos lo hacemos", relativizó.