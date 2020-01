Setién: "Vengo del barro y me he acostumbrado a trabajar con lo que tengo"

Publicado 29/01/2020 17:39:20 CET

Fútbol/Copa.- Setién: "Vengo del barro y me he acostumbrado a trabajar con lo qu

Fútbol/Copa.- Setién: "Vengo del barro y me he acostumbrado a trabajar con lo qu - FC BARCELONA

Tras Mestalla: "Mi estado emocional y de estabilidad es el mismo pese a una derrota dolorosa" "El Leganés ha mejorado y nos puede dar un disgusto"

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha asegurado que si no llega ningún delantero en este mercado de invierno estará "encantado" de seguir trabajando con lo que tiene, ya que viene "del barro" y está acostumbrado a no pedir de más, mientras que recela del partido de octavos de Copa del Rey frente a un Leganés "mejorado".

"Vengo del barro y me he acostumbrado a trabajar con lo que tengo. Y estoy encantado. Si viene alguien mejor, pero este club está preparado para competir por todo", comentó en rueda de prensa.

Se mostró contento con lo que tiene, pese a la lesión de larga duración de Luis Suárez, que estará unos cuatro meses fuera. "Es verdad que no vamos a negar que sería interesante que pudiera venir un jugador. Pero ahora mismo cuento con lo que tengo, y lo que esté por venir bienvenido será", aportó.

Además, dio por una "opción buena" la posible salida de Carles Pérez, jugador del filial que había tenido cierto peso en el equipo con Ernesto Valverde, hacia la Roma tras hablar con el jugador y con el club.

Por otro lado, sobre el duelo copero contra el Leganés en el Camp Nou, avisó del peligro que tendrá superar la eliminatoria. "Siempre hay una tendencia de todos vosotros a pensar que todo es fácil, pero el Leganés le ha complicado la vida a muchos equipos, el último el Atlético de Madrid", apuntó.

"Está haciendo las cosas bien, a pesar de la clasificación, y lo que hace, lo hace muy bien. Ha mejorado y tiene un dinamismo diferente, es un equipo que te puede dar un disgusto", señaló.

En este sentido, aportó que "no va a ser fácil" superar a este 'Lega' que viene de empatar en el Wanda Metropolitano. "Pienso que ellos no van a tener mucho que perder, mirarán de pasar la eliminatoria y jugarán tranquilos, y para nosotros es un partido muy importante. Todo el mundo aquí quiere superar esta eliminatoria y seguir en la competición hasta el final", apuntó.

Tras perder en Mestalla, y sufrir para ganar casi al final del partido al Ibiza en dieciseisavos de final de la Copa, este nuevo Barça de Setién debe mejorar y asimilar rápido los conceptos. Pero, el técnico cántabro, reconoce que no es fácil compaginar la obligación de ganar con el tiempo necesario para que sus jugadores acepten y acoplen sus ideas.

Con la confianza del presidente, Josep Maria Bartomeu, que le ha pedido que se tome su tiempo para dar el impulso al equipo, que es para lo que se le contrató, Setién reconoció que no es fácil tener la presión de ganar bien presente.

"Disponer de más tiempo sin la presión de los resultamos siempre sería mejor. Entendemos la dificultad de tener que competir al máximo y sacar puntos a la vez que van adquiriendo conceptos para que al final puedas ver lo que quieres", aportó.

"Hay cosas que es imposible que podamos ver ya en el terreno de juego. Hay cosas que no es fácil de explicar o de entender, pero es un proceso normal. A veces no te explicas bien, pero es normal. No hay ninguna intención de reprender a nadie por eso", comentó, explicando a qué se refería cuando comentó, en Mestalla, que quizá no se entendían sus premisas.

"Me está resultando muchísimo más sencillo de lo que pensaba. Muchas de las cosas que hablamos las veo en los entrenamientos, ayer hicimos un entreno espectacular. Esta mañana lo he visto y se ha corroborado. Hay cosas a mejorar pero estoy encantado de ver la capacidad que tienen estos futbolistas de entender lo que digo de manera inmediata", añadió en este sentido.

Además, tiene claro que "siempre es una opción" que todas las expectativas que te puedas crear no seas "tan positivas" como esperas. "La realidad es que nuestro objetivo es el de mejorar cada día, y conseguir que todo lo que planteamos en la pizarra y hablamos con los jugadores, se vea en el terreno de juego. Tenemos claro el camino y los argumentos. Hay cosas que nos gustaría ver ya pero no es fácil de ver, hemos hecho seis entrenamientos", reiteró.

SIGUE IGUAL A NIVEL EMOCIONAL

En general, quiso aclarar que su estado emocional y de estabilidad sigue siendo el mismo. "La de Mestalla fue una derrota dolorosa, todas lo van a ser, pero esto no altera nuestro funcionamiento diario. Siempre trataremos de mejorar, incluso cuando ganemos, para conseguir que el equipo juegue bien y pueda ganar. Pero emocionalmente estamos estables y muy convencidos de lo que hacemos", se sinceró.

"No me suelo desgastar en ver lo que dicen bien o mal de mí o de mi trabajo. Me preocupo de lo que me tengo que preocupar, no leo ni escucho casi nada. Me centro en cumplir mi trabajo lo mejor posible, y ahí es donde estoy", aportó al respecto.