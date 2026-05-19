El Sevilla y Antonio Cordón separan sus caminos de mutuo acuerdo

Archivo - Antonio Cordón, director deportivo del Sevilla FC - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC y Antonio Cordón han decidido de mutuo acuerdo concluir la relación laboral del hasta ahora Director de Fútbol de la entidad, consensuado ambas partes la resolución de su contrato tras la temporada 2025-26, cerrada con la permanencia del equipo en Primera División, según informó la entidad de Nervión este martes.

Un acuerdo que se hará efectivo el próximo 31 de mayo, al cierre del actual campeonato nacional de Liga, y que desvinculará a Antonio Cordón y el Sevilla FC. Cordón llegó en junio de 2025 para hacerse cargo de la parcela deportiva del primer equipo. El Sevilla FC quiso agradecerle "la labor y el trabajo" durante esta temporada y le deseó "lo mejor en el futuro".