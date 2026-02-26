El Sevilla confirma el fichaje del centrocampista ecuatoriano Patrik Mercado para la próxima temporada

Archivo - November 13, 2025: Patrick Mercado Angulo of Team Ecuador and Jonathan Osorio of Team Canada during the exhibition match between Canada and Ecuador at BMO Field on November 13, 2025 in Toronto...Featuring: Patrick Mercado Angulo, Jonathan Osorio - Europa Press/Contacto/Cover Images - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC e Independiente del Valle han alcanzado este jueves un principio de acuerdo para la compra de los derechos federativos del centrocampista ecuatoriano Patrik Mercado, aunque ha apuntado que su incorporación tendrá lugar la próxima temporada.

El club hispalense confirmó que centrocampista internacional ecuatoriano no pasará a formar parte de la disciplina del Sevilla FC hasta que se concrete su traspaso, en el mercado de verano 2026-27.

Mercado, de 22 años, ha sido recientemente galardonado como el mejor jugador de la temporada 2025 y mejor centrocampista ofensivo en los premios 'EL PRO 2025' de Ecuador. En dicha temporada 2024-25 finalizó su participación con siete tantos y once asistencias en 48 partidos. Además, ya ha disputado tres encuentros como internacional absoluto con Ecuador, todos de la fase de clasificación para el Mundial 2026.