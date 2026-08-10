El Sevilla confirma que no fichará a Patrik Mercado

Archivo - Mosaico de la fachada del estadio del Sevilla FC con el escudo del equipo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC ha anunciado este lunes que no fichará al centrocampista ecuatoriano Patrik Mercado "por razones contempladas en los acuerdos suscritos con Independiente del Valle", el club que posee sus derechos federativos.

"El Sevilla FC comunica que no es posible la consumación de la contratación del jugador Patrik Mercado por razones contempladas en los acuerdos suscritos con Independiente del Valle, al cual se le ha informado pormenorizadamente de esta circunstancia de manera formal", señaló la entidad andaluza en un comunicado.

El pasado 26 de febrero, el Sevilla desvelaba que había llegado a un principio de acuerdo con Independiente del Valle para la compra de los derechos federativos del jugador, sujeto a la ejecución de la transferencia por parte del club hispalense.