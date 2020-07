El Sevilla, a dar el golpe definitivo a la 'Champions' ante un Mallorca cargado de fe

El Valencia y el Athletic buscan Europa en escenarios muy diferentes Un triunfo de los 'che' en Butarque condenaría al Lega a Segunda División

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla tratará de dar el golpe definitivo este domingo en su partido frente al Mallorca (22 horas) con el objetivo de certificar su clasificación para la 'Champions League' de la próxima temporada, aunque enfrente tendrá a un conjunto balear que se resiste al descenso, mientras que el Valencia y el Athletic Club intentarán acercarse a Europa en Butarque y La Nucía, respectivamente.

A falta de tres jornadas para que finalice la Liga Santander, el Sevilla tiene seis puntos de ventaja sobre el Villarreal. Una victoria este domingo frente al Mallorca serviría para sacar el billete a la Liga de Campeones 2020-21. El reto no será fácil porque los bermellos se juegan la 'vida' en Primera División.

La resurrección del equipo de Vicente Moreno llegó en casa, frente al Celta, pero sobre todo en su último compromiso ante el Levante. El 2-0 logrado con holgura y las 'no victorias' de Leganés, Eibar y Alavés aumentaron su fe en la salvación. El Mallorca se agarra a la ilusión del recién ascendido, pero también al talento de Takefusa Kubo, su jugador más determinante. El japonés resolvió el último triunfo mallorquín.

Enfrente, un Sevilla que llega como un cohete después de ganar en San Mamés en una exhibición de Éver Banega, autor del primer gol y asistente del segundo. El argentino se ha empeñado en meter a los andaluces en 'Champions' antes de dejar la entidad de Nervión, tal y como anunció cuando termine la temporada, y lo está demostrando con creces.

Sergio Reguilón y Lucas Ocampos tampoco se quedan atrás, otros dos de los imprescindibles en el equipo dirigido por Julen Lopetegui, que suma tres victorias consecutivas y 12 partidos invictos en el Campeonato Nacional de Liga. Cifras que le acercan al máximo objetivo europeo antes de afrontar la Liga Europa el próximo mes de agosto.

La única baja en el cuadro andaluz es la del portero Vaclík, quien ya fue sustituido en Bilbao por Bono. En los insulares, que no anunciaron ausencias, confían en ganar "y esperar a que el resto de equipos no consiga sacar sus partidos adelante". "La situación es verdad que está algo mejor de lo que estaba hace unos días pero sigue siendo difícil", dijo Moreno en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo.

Por su parte, el Valencia visita Butarque (19.30 horas) con el desafío de sumar su segunda victoria consecutiva en la 'era Voro' y poder seguir acercándose a Europa. El triunfo ante el Valladolid -con un golazo de Kang In Lee- debe tener continuidad en el sur de Madrid si no quieren despedirse del 'Viejo Continente' la próxima temporada. En caso de no ganar también podrían quedarse fuera si gana el Getafe este lunes.

Enfrente estará un rival casi sin opciones de seguir en Primera tras su empate sin goles con el Eibar. El Leganés lleva varias semanas en el filo de la navaja, pero si este domingo no gana estará matemáticamente en Segunda División. El técnico mexicano Javier Aguirre no podrá contar con Unai Bustinza, Guido Carrillo, Kenneth Omeruo y el codiciado Óscar Rodríguez.

EL ATHLETIC NO PUEDE FALLAR ANTE EL LEVANTE

Por otro lado, el Athletic Club visita La Nucía para medirse al Levante sin margen de error si quiere jugar en Europa la campaña que viene. Los bilbaínos llegan tras perder con el Real Madrid y con el Sevilla y lo tienen realmente difícil. No solamente deberían ganar todo lo que falta por jugar, sino que deberían esperar múltiples favores de Real Sociedad, Getafe y Valencia.

Los de Gaizka Garitano, que ya piensan en la final de Copa del mes de agosto ante la Real Sociedad, no podrán disponer con Dani García, baja por acumulación de amonestaciones, ni con Yeray Álvarez, que se perderá lo que resta de temporada, mientras que en el Levante, que no se juega nada al estar en mitad de la tabla, no tendrá a Iván López, lesionado de larga duración.

EL EIBAR NO QUIERE LÍOS

Abrirá la jornada el Espanyol-Eibar, un partido donde los locales -ya descendidos- tratarán de despedirse con orgullo de la competición en estos tres partidos donde nada cambiará su suerte. Los de Rufete intentarán dejar buen sabor de boca y -al menos- no dejar la categoría como el farolillo rojo, algo que nunca había ocurrido en su historia.

Por su parte, el Eibar no puede jugar con fuego después del 0-0 del pasado jueves ante el Leganés porque sigue a cuatro puntos de la quema. Los de José Luis Mendilibar, que han sumado un punto de los últimos nueve, tiene la baja de Ramis, mientras que el conjunto perico no podrá contar con el expulsado Pol Lozano tras su entrada a Piqué en el derbi.

--PROGRAMA DE LA JORNADA DEL DOMINGO.

Espanyol - Eibar 14.00.

Levante - Athletic Club 17.00.

Leganés - Valencia 19.30.

Sevilla - Mallorca 22.00.