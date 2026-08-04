El Sevilla FC cede a Rafa Mir al Aris de Salónica, con opción de compra

Archivo - Rafa Mir of Elche CF looks on prior the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and CA Osasuna at Estadio Manuel Martinez Valero on February 13, 2026 in Elche, Alicante, Spain. - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC ha llegado a un acuerdo con el Aris de Salónica para cederle, con opción de compra, al futbolista español Rafa Mir, delantero de 29 años que en las dos últimas temporadas ya jugó a préstamo, primero en el Valencia CF y luego el Elche CF.

"En el curso 2024-25 en el conjunto de Mestalla disputó 22 partidos oficiales y sumó dos goles y dos asistencias, mientras que en la temporada pasada en el cuadro ilicitano disputó 29 partidos e hizo ocho tantos", subrayó este martes el Sevilla en su comunicado de prensa.

Mir, que fue condenado a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual y lesiones, había recibido el pasado 30 de julio la autorización por parte de la Audiencia de Valencia para fijar su residencia en Grecia; el tribunal estimó así la solicitud del jugador, quien deberá acudir una vez al mes a firmar al consulado español en Salónica.