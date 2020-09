El Sevilla inicia LaLiga en el Carranza y Eibar y Athletic buscan su primer triunfo

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla se estrena este domingo en LaLiga Santander, después de su derrota en la Supercopa de Europa ante el Bayern Múnich, en el Ramón de Carranza, en una segunda jornada en la que Eibar y Athletic Club se enfrentan por su primera victoria, en la que el RC Celta quiere seguir sumando en Pucela y en la que Osasuna y Levante buscan olvidar sus derrotas del pasado fin de semana.

Los de Julen Lopetegui acuden a la cita el tierras gaditanas (18.30 horas) tras presentar batalla este jueves en Budapest, en donde solo el gol de Javi Martínez en la prórroga les hizo hincar la rodilla (1-2). Ahora, en su debut liguero, esperan que el cansancio no les pase factura.

"Los chicos han acabado con problemas musculares. Ha sido un partido épico, aunque lamentablemente no hemos conseguido ganarles", apuntó el técnico vasco tras el duelo en el Puskas Arenas. Ni Sébastien Corchia ni Pablo Pérez, ambos por lesión, estarán en el Carranza en un encuentro en el que habrá rotaciones.

En el inicio de su camino para repetir o mejorar el cuarto puesto de la pasada campaña, los nervionenses se enfrentarán con un Cádiz crecido tras inaugurar su casillero de triunfos el pasado fin de semana en El Alcoraz (0-2), con el que dejaron atrás su tropiezo inaugural ante Osasuna (0-2).

El técnico cadista, Álvaro Cervera, sigue confinado tras dar positivo por coronavirus, por lo que su segundo, Roberto Perera, volverá a dirigir al equipo. Luismi Quezada y Jon Ander Garrido volverán a causar baja en un conjunto que tendrá de nuevo en Álvaro Negredo, que se estrenó como goleador amarillo ante los oscenses, a su principal arma ofensiva.

EL CELTA, A SEGUIR CRECIENDO EN PUCELA

A la misma hora (18.30 horas) en el José Zorrilla, el Real Valladolid busca su primera victoria ante un Celta que quiere dar continuidad a la conseguida ante el Valencia (2-1). Los de Sergio González se llevaron un punto ante la Real Sociedad (1-1) en la primera jornada, pero cayeron en la siguiente ante el Real Betis (2-0).

Ahora, el preparador del cuadro pucelano tendrá que volver a lidiar con una enfermería llena -con El Hacen El Id, Masip, Kiko Olivas, Alcaraz, Javi Moyano, Sekou Gassama y Joaquín Fernández-, a lo que se le suma la ausencia del israelí Shon Weissman por motivos religiosos, ya que se encuentra celebrando el Yon Kipur, el día del arrepentimiento judío dedicado a la reflexión y al descanso.

Mientras, los gallegos, que no pasaron del empate en su estreno en Ipurua (0-0), volverán a encomendarse a un entonado Iago Aspas, autor de los dos goles ante el conjunto 'che'. David Juncà, con una rotura fibrilar en el muslo izquierdo, se ha unido a las bajas de los porteros Sergio Álvarez y Rubén Blanco para el duelo.

EIBAR Y ATHLETIC BUSCAN SU PRIMERA VICTORIA

En Ipurua (14.00 horas), Eibar y Athletic Club lucharán por conseguir su primera victoria del presente curso. Después del 0-0 ante el Celta y la derrota en La Cerámica (2-1), los de José Luis Mendilibar quieren despegar en el derbi vasco, en el que recuperarán a un hombre vital como Anaitz Arbilla.

Sin embargo, los armeros tendrán la sensible baja de Sergi Enrich por molestias musculares en la pierna derecha, además de las de José Ángel y Sergio Cubero. Así, acudirán a un partido ante un rival al que no vencen desde 2015; desde entonces, no han ganado ninguno de los nueve encuentros ligueros disputados ante los 'leones', con cinco derrotas y cuatro empates.

El Athletic, mientras, quiere abandonar el 'farolillo rojo' al que le condenó la derrota ante el Granada (2-0) en su único choque celebrado hasta el momento. Sin Yeray Álvarez, Ibai Gómez ni Peru Nolaskoain, todos por lesión, el conjunto de Gaizka Garitano tratará de aprobar su asignatura pendiente: el gol.

Por último, en El Sadar (12.00 horas), Osasuna quiere recuperar ante el Levante la buena imagen ofrecida en el estreno ante el Cádiz (0-2) y emborronada ante el Getafe (1-0), aunque las lesiones volverán a trastocar el once de Jagoba Arrasate, que no tendrá a disposición a Brandon Thomas, Darko Brasanac, Chimy Ávila, Aridane Hernández ni a Jorge Herrando.

El conjunto granota, penúltimo por su tropiezo en el derbi ante el Valencia en Mestalla (4-2), también tendrá ausencias significativas, como las de Cheick Doukouré, Rubén Rochina y Coke Andújar. Roger Martí y José Luis Morales serán los elegidos por Paco López para constituir el ataque levantinista en Pamplona.

--HORARIOS DE LA JORNADA DE DOMINGO DE LALIGA SANTANDER.

Osasuna - Levante. Melero López (C.Andaluz) 12.00 horas.

Eibar - Athletic Club. Cordero Vega (C.Cántabro) 14.00 horas.

Atlético - Granada. Estrada Fernández (C.Catalán) 16.00 horas.

Cádiz - Sevilla. Medié Jiménez (C.Catalán) 18.30 horas.

Real Valladolid - Celta. Sánchez Martínez (C.Murciano) 18.30 horas.

FC Barcelona - Villarreal. Cuadra Fernández (C.Balear) 21.00 horas.