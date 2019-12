El Sevilla y LaLiga participan en el proyecto 'Shield of Honor', que premia los valores positivos del deporte

Publicado 02/12/2019 16:30:04 CET

Dabbur, Chicharito y Ocampos recibieron a clubes juveniles de Israel que viajaron a España

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro juveniles de cinco clubs israelíes han viajado a España, del 29 de noviembre hasta este 2 de diciembre, para participar en la 'experiencia' de la mano del Sevilla 'Shield of Honor', una iniciativa promovida por el presidente de Israel, Reuben Rivlin, con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deportes, la Asociación de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional (IPFL) de ese país.

A través de la misma se premia a clubes de fútbol locales por promover los valores positivos del deporte. El proyecto forma parte de la iniciativa 'Esperanza israelí', que pretende crear alianzas entre la sociedad local e invitar a los clubs de fútbol a luchar por promover estos valores positivos del deporte y luchar contra la violencia y el racismo.

"El fútbol es un juego y una competición, pero también es un puente entre mundos y culturas", declaró Reuben Rivlin, presidente de Israel, durante la ceremonia de entrega de premios de la iniciativa.

En esta quinta edición han colaborado el Sevilla y LaLiga, organizando un viaje a Sevilla para veinte juveniles representantes de los cinco clubs finalistas del premio. 'Shield of Honor' utiliza los valores del fútbol como motor educativo hacia el respeto y la convivencia y, por ello, la delegación israelí ha contado con representantes de las diferentes culturas y religiones que conviven en Israel.

Los juveniles israelíes han podido conocer de cerca un club emblemático como el Sevilla, entrenarse en sus instalaciones, conocer a jugadores del primer equipo y disfrutar de la experiencia de asistir a un partido en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

"Es un honor para la LaLiga y el Sevilla participar en este proyecto, ya que conecta directamente con los valores que tanto desde LaLiga como desde sus clubes tratamos de promover. Trabajamos para que el respeto, el juego limpio o el compañerismo reinen tanto en el fútbol profesional con en el de base", declarró Óscar Mayo, director de Negocio y Desarrollo Internacional de LaLiga.

"El Sevilla siempre desea devolver a la sociedad todo lo que recibe de ella y acciones como ésta no hacen más que refrendar nuestras intenciones. Somos un club implicado y comprometido socialmente y en un tema tan importante como es la formación de los más jóvenes no podemos permanecer pasivos. Sabemos que estos chicos no solo son proyectos de buenos futbolistas, sino también buenas personas. Estamos encantados de haberlos recibido en nuestra casa", ha comentado el presidente del Sevilla FC, José Castro.

"La colaboración de 'Israeli Hope' con LaLiga y el Sevilla FC nos permite premiar a clubes juveniles de Israel seleccionados por las actividades educativas que llevan a cabo promoviendo la igualdad de oportunidades y la tolerancia en la sociedad Israelí. Gracias a la hospitalidad y experiencia única proporcionada por el Sevilla FC, un club top de LaLiga, podemos mostrar a nuestros jóvenes y entrenadores el gran poder del fútbol", ha declarado Eran Eytan, director del Proyecto de la Oficina del Presidente de Israel Shield of Honor.