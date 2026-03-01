El Sevilla pagará a sus aficionados la entrada del derbi en La Cartuja por "las dificultades padecidas"

Real Betis - Sevilla FC, La Cartuja - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC anunció este domingo por la noche que asumirá el coste de las entradas de los aficionados que presenciaron en el Estadio de La Cartuja el derbi contra el Real Betis de la jornada 26 de LaLiga EA Sports, por "las dificultades padecidas".

"El Sevilla FC quiere comunicar a sus aficionados desplazados al estadio de La Cartuja que asumirá el coste de las entradas del derbi", dice el club nervionense en un comunicado.

Según el Sevilla, que sacó un empate (2-2) contra su vecino después de irse 2-0 al descanso, sus aficionados tuvieron que soportar "incidencias impropias". "El Sevilla FC, siendo consciente de las dificultades padecidas, considera que los aficionados han soportado incidencias impropias de las circunstancias y quiere premiar su apoyo", añade la nota.

"El club comunicará en los próximos días el procedimiento para la devolución del precio de las entradas", termina.