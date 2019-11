El Sevilla quiere llevarse el derbi e instalarse en la Champions

Publicado 09/11/2019 17:48:48 CET

El Betis y el Sevilla vivirán este domingo un siempre apasionante derbi sevillano, de más importancia en cuanto a los puntos para los verdiblancos, mientras que el Getafe y el Villarreal intentarán ante Osasuna y el Mallorca irse al parón instalados en la zona noble ante, y el Athletic Club tirar de San Mamés ante el revitalizado Levante, en partidos correspondientes a la decimotercera jornada de LaLiga Santander.

Aunque el 10 de noviembre está marcado por la jornada electoral, Sevilla, ya con los colegios electorales cerrados y con el recuento iniciándose, se paralizará durante hora y media por el duelo entre los dos principales equipos de la ciudad, un choque donde la pasión estará por encima de la situación clasificatoria.

Sin embargo, en este aspecto, el conjunto de Julen Lopetegui está mejor que el de Rubi. El equipo sevillista tiene 21 puntos y está enganchado al tren que pelea por el liderato, mientras que el bético tiene 13 y necesita sumar para alejarse del descenso y el parón no se le haga demasiado largo a su técnico, que salvó sus primeras dos finales ante el Celta y el Real Madrid.

El estilo de los dos técnico hace prever un partido atractivo en un Benito Villamarín, donde el equipo visitante llega mucho más asentado sobre todo en el nivel defensivo, aunque los locales mejoran en casa sus prestaciones atrás respecto a domicilio y lograron no encajar en una plaza difícil como el Bernabéu.

Lopetegui pensó en este partido al dejar en casa a Jesús Navas, Ever Banega y Lucas Ocampos para el duelo ante el Dudelange del jueves y los tres volverán a estar en el once donde todo hace indicar que 'Chicharito' Hernández será el punta. Rubi, por su parte, no recupera a sus lesionados y parece que volverá a defensa de cuatro y con Marc Bartra en el mediocentro y con Loren y Borja Iglesias peleando por ser el delantero elegido.

Por otro lado, en el Coliseo (18.30 horas), el Getafe tratará de proseguir con su mejoría liguera y sumar tres puntos que le sitúan en puestos europeos, aunque enfrente tendrá otro equipo rocoso como Osasuna.

El equipo de José Bordalás ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, cayendo sólo en el Sánchez-Pizjuán, y buscará mostrar su fortaleza ante su público ante el que sólo ha cedido frente al FC Barcelona ante los de Jagoba Arrasate, no tan efectivos como cuando juegan en El Sadar, pero igual de difíciles de batir.

El conjunto local volverá a recuperar su mejor once tras las rotaciones efectuadas para la infructuosa visita al Basilea en la Liga Europa, donde sólo Jaime Mata y Maksimovic, que jugó de lateral, no descansaron. Ángel salió en la segunda parte y el canario se perfila como titular junto a Jorge Molina para intentar resquebrajar el orden 'rojillo'.

Osasuna, que está a punto de los 'azulones', no llega excesivamente necesitado, pero querrá irse al parón sumando algo positivo. El equipo navarro no es tan casi imbatible como ante su afición a domicilio y como visitante ha encajado sus dos únicas derrotas y no gana precisamente desde su primera salida, en la primera jornada y muy cerca del Coliseo, en Butarque.

Arrasate tendrá la importante baja por sanción del 'Chimy' Ávila y podría retocar el diseño de su once, apostando únicamente por un delantero, Marc Cardona, y reforzando el medio con un componente más (Brasanac) para batallar con la intensidad local.

SON MOIX QUIERE DAR AIRE AL MALLORCA, EL LEVANTE LLEGA LANZADO A BILBAO

Otro equipo que aspira a acabar lo más próximo de Europa es el Villarreal, que visita (12.00 horas) el Estadio de Son Moix donde ya está advertido del buen nivel que suele dar un Mallorca, frenado desde su gran triunfo ante el Real Madrid.

Los bermellones se impusieron a los blancos el pasado 19 de octubre, pero desde entonces sólo han sumado uno de los siguientes nueve puntos y vienen de ser goleados en Zorrilla (3-0), por lo que siguen en una situación no muy cómoda ya que están a dos puntos del descenso.

Pero los de Vicente Moreno se crecen ante su afición, frente a la que han sumado todos los puntos de su casillero, serio mensaje para un rival que baja su nivel cuando sale del Estadio de la Cerámica. El Villarreal, octavo con 18 puntos, ha perdido en cuatro de sus seis salidas y llega a la isla tras no sacar la victoria en sus dos últimos choques ante el Eibar (2-1) y el Athletic Club (0-0).

El equipo de Javi Calleja está algo lastrado como visitante por su menor acierto ofensivo. Pese a tener a dos de los mejores goleadores de este momento como Gerard Moreno y Toko Ekambi, que han marcado más de la mitad (13) de los goles, el 'Submarino' sólo ha hecho ocho goles a domicilio y sólo pudo hacer más de uno en Butarque, aspecto a mejorar ante un Mallorca que concede poco en Son Moix.

Vicente Moreno tendrá la importante baja del veterano Salva Sevilla, lo que puede abrir las puertas de la titularidad a Kubo, la duda de otro jugador importante como Lago Junior y seguramente devolverá al once a Reina en la portería, mientras que Javi Calleja lo tiene más claro y la única duda parece estar entre Moi Gómez y Chukwueze.

Finalmente, en San Mamés (14.00 horas), se verán las caras dos equipos que están empatados a 17 puntos como el Athletic Club y el Levante, que afrontan este partido en buenos momentos anímicos, sobre todo los 'granotas'.

El conjunto vizcaíno ha perdido algo de fuerza tras su buen inicio, aunque salió de su mal momento de cinco jornadas sin ganar con clara victoria ante el Espanyol y empate en la visita al Villarreal. Más eufórico está el valenciano, que ha sacado los últimos seis puntos, batiendo a domicilio a la Real Sociedad y ganando en casa al FC Barcelona.

El año pasado ambos vivieron un trepidante partido decidido a favor de los de Gaizka Garitano por 3-2, después de que Muniain diese en el 93 el triunfo desde los once metros después de que los visitantes igualasen en la segunda mitad un 2-0.

El técnico vasco, que sigue sin Beñat ni Aduriz, debe decidir entre San José y Unai López para acompañar en el medio a Dani García, mientras que Paco López tiene la buena noticia de poder contar finalmente con el portero Aitor Fernández, tras ser liberado de acudir a una mesa electoral este domingo, por lo que podrá repetir el once que tan buenos resultados le está dando últimamente.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA SANTANDER.

Mallorca - Villarreal. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 12.00.

Athletic - Levante. Alberola Rojas (C.Cast-manchego) 14.00.

Atlético - Espanyol. Gil Manzano (C.Extremeño) 16.00.

Getafe - Osasuna. Soto Grado (C.Riojano) 18.30.

Betis - Sevilla. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 21.00.