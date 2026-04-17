Sevilla recibe a los primeros seguidores madrileños y donostiarras desplazados para la final de Copa en La Cartuja

Aficionados de la Real, junto al rótulo de 'Amo Sevilla', vinelado con motivos de la Feria, en las Setas. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rojo, el blanco y el azul, colores del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad, empiezan a inundar desde este viernes las principales calles de la ciudad en la antesala de la final de la Copa del Rey que enfrentará este sábado, 18 de abril, a ambos conjuntos, en el estadio de la Cartuja a partir de las 21,00 horas.

Para ello, se ha preparado un dispositivo de seguridad con más de 2.500 efectivos. Esta masiva afluencia de seguidores ha hecho que la ciudad registre un 'lleno técnico' este fin de semana, con una ocupación que ronda el 95 por ciento.

El operativo, que se puso en marcha este viernes, se extenderá hasta el 19 de abril, con la posterior operación retorno de los aficionados. La Policía Nacional constituye el principal componente del dispositivo, con un despliegue de 1.617 agentes. Su presencia se centrará especialmente en el entorno del estadio, las estaciones de transporte, las zonas hoteleras, las áreas de ocio y espacios reservados a la concentración de seguidores.

La Guardia Civil participa con un total de 679 efectivos, cuya actuación se desarrollará tanto en la ciudad como en su área de influencia, con especial atención a la seguridad en carreteras, áreas de servicio, control de desplazamientos y vigilancia del aeropuerto de Sevilla, uno de los puntos clave del dispositivo.

A ello hay que unir 230 agentes de la Policía Local, que se encargarán del control de tráfico, la vigilancia de la venta ambulante y la supervisión de zonas de ocio como Plaza Nueva o San Francisco, así como medio centenar de voluntarios de Protección Civil que reforzarán la seguridad tanto en el exterior como en el interior del estadio, sin olvidar la vigilancia privada. Al respecto, Prosegur Security desplegará un dispositivo de más de 850 efectivos para garantizar la seguridad.

El operativo municipal se completa con la presencia de bomberos, que dispondrán de una Unidad de Comando Operativo (UCO) y una dotación con vehículo y equipo en el propio campo. Asimismo, hay presencia policial en puntos estratégicos como la estación de Santa Justa y el aeropuerto desde las 7,00 horas, donde AENA ha programado medio centenar de vuelos, con conexiones con Madrid, Vitoria, Pamplona, San Sebastián y Bilbao.

REFUERZO DE VUELOS Y TRENES POR LA FINAL

La terminal permanecerá operativa durante la noche del 18 al 19 de abril y el dispositivo contempla, además del refuerzo de las plantillas en las instalaciones aeroportuarias, la separación de aficiones en zonas restringidas, controles preventivos y la inspección de instalaciones, incluidos espacios sensibles como zonas en altura y subsuelo.

Por otro lado, el refuerzo del transporte ferroviario constituye otro de los ejes del dispositivo. Renfe ha ofertado cuatro trenes especiales Madrid-Sevilla y otros dos, uno por sentido, desde San Sebastián para facilitar el desplazamiento con motivo de este evento deportivo. Estos trenes especiales contarán con un total de 3.000 plazas.

Los cuatro trenes Madrid-Sevilla saldrán a primera hora de la mañana de este sábado (7,30 y 8,25 horas) y el regreso desde Santa Justa será tras la finalización del partido en La Cartuja. Desde San Sebastián circulará un tren especial de ida con salida esta madrugada y con llegada directa a La Cartuja a las 10,40 horas. El regreso tendrá lugar al término del partido directo La Cartuja-San Sebastián.