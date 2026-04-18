Sevilla se tiñe con los colores del Atlético y la Real de miles de aficionados desplazados para la final de Copa

Seguidores de la Real en uno de los bares del casco antiguo de la ciudad. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rojo, el blanco y el azul, colores del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad han inundando las principales calles de la ciudad de Sevilla a escasas horas de que se dispute la final de la Copa del Rey que enfrentará este sábado a ambos conjuntos en el Estadio de la Cartuja.

Para ello, se ha preparado un dispositivo de seguridad con más de 2.500 efectivos. Esta masiva afluencia de seguidores ha hecho que la ciudad registre un 'lleno técnico' este fin de semana, con una ocupación que ronda el 95 por ciento.

Los aficionados de uno y otro equipo han ido llegando a la ciudad por carretera --muchos de ellos en vehículos particulares--, por tren y por avión. Para ello, Renfe ha ofertado 3.000 plazas adicionales y AENA ha programado medio centenar de vuelos para el desplazamiento de los seguidores del Atlético de Madrid y de la Real.

Los aficionados rojiblancos dispondrán de su 'fan zone' en el Parque del Alamillo, situado a unos 15 minutos andando del estadio. El acceso al recinto desde este punto se podrá realizar únicamente a pie o en autobús. En este último caso, las principales opciones son las líneas 2 y C2.

Por su parte, la 'fan zone' de la Real Sociedad estará ubicada en la avenida Carlos III, junto al apeadero de La Cartuja, a unos 20 minutos caminando del estadio. Desde allí, los aficionados podrán desplazarse hasta el recinto utilizando la línea C1 o la línea 2.

En concreto, esta zona abrirá sus puertas en horario de 11,00 a 18,30 horas y, posteriormente, a partir de las 19,00 horas. En caso de que el equipo resulte vencedor, la actividad se prolongará hasta la 1,00 de la madrugada. La programación incluye una zona con barras, 'food trucks', juegos y música, todo ello acompañado de actuaciones y contenidos que se irán intercalando a lo largo del día.

CORTES DE TRÁFICO POR EL PARTIDO

Los cortes de tráfico en La Cartuja se irán adaptando en función de la densidad de público desde las 11,00 horas del sábado, siendo a las 14,00 horas cuando se realice el corte de Sevilla TechPark. Además, se habilitarán zonas de aparcamiento para público y autoridades. En este sentido, se utilizará el denominado P1 en la cara este del estadio, conocido localmente como el aparcamiento de Las Moreras. Su acceso será por el lado norte de la avenida Ingeniero Luis Salvador, desde la SE-20 directamente.

Otro aparcamiento destinado para vehículos de emergencias y policiales, que se habilitará para este tipo de vehículos es el aparcamiento P2, frente a la fachada sur del Estadio.

Para este partido de fútbol se han duplicado las zonas de los estacionamientos. Por un lado, el aparcamiento habilitado para autobuses de los aficionados del Atlético de Madrid se ubicará en el Camino Norte-Sur del Parque del Alamillo, así como en la explanada junto a la nave multiusos del mismo parque. Su acceso es a través de la Glorieta General Riego, bajando desde el Puente del Alamillo, mientras que para los vehículos privados de los aficionados colchoneros se localizará en el P7, zona oeste de la SE-20 junto al estadio La Cartuja.

El aparcamiento habilitado para los autobuses de los aficionados de la Real Sociedad se ubicará también en la Bancada de la Expo 92 junto a la 'fan zone', al sur de la misma, teniendo el acceso también desde la Avenida Carlos III, a través de la glorieta frente a la calle Gregor J. Mendel. En cuanto al aparcamiento para los vehículos privados de los aficionados donostiarras se localizará a continuación de las zonas descritas anteriormente, en la misma Bancada de la Expo 92, en dirección sur a la anterior.

MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO

El Ayuntamiento ha habilitado una parada de taxis para todos aquellos usuarios que requieran de sus servicios ubicada en la calle Américo Vespucio. Habrá una salida de la Isla de la Cartuja para los usuarios que lleguen al estadio en taxi y se bajen en la Glorieta José Luis Manzanares Japón, saliendo el vehículo por la Calle Camino de los Descubrimientos.

En cuanto a los autobuses urbanos, Tussam ha preparado un dispositivo que reforzará y ampliará el horario de funcionamiento de las líneas C1, C2 y 2 que prestan servicio al estadio.

Estas líneas efectuarán paradas en la calle Américo Vespucio o Juan Bautista Muñoz en función de la densidad de público en la zona, ambas frente al estadio, teniendo un recorrido circular y transversal que permite el acceso directo al estadio desde zonas como Barqueta, Macarena, Ronda Histórica, Puerta Osario, Santa Justa, Los Arcos, Nervión, San Bernardo, Prado de San Sebastián, Los Remedios y Triana.

Las líneas dispondrán, además de su oferta habitual, de 22 vehículos articulados de refuerzo, que se incorporarán al servicio aproximadamente a las 18,00 horas, cuatro horas antes del inicio del partido y que se mantendrán hasta la finalización del mismo.

A la salida del partido los asistentes dispondrán de estos vehículos en las paradas con objeto de que el mayor número posible de ellos hagan uso de los mismos. Además, la línea Especial Aeropuerto (EA), que conecta con las líneas C1 y C2 en Santa Justa y Prado de San Sebastián y con la línea 2 en Alcalde Manuel del Valle con Kansas City, también será reforzada ante el previsible incremento de demanda al aeródromo sevillano.

OPERATIVO ESPECIAL DE SEGURIDAD El operativo, que se puso en marcha este viernes, se extenderá hasta el 19 de abril, con la posterior operación retorno de los aficionados. La Policía Nacional constituye el principal componente del dispositivo, con un despliegue de 1.617 agentes. Su presencia se centrará especialmente en el entorno del estadio, las estaciones de transporte, las zonas hoteleras, las áreas de ocio y espacios reservados a la concentración de seguidores.

La Guardia Civil participa con un total de 679 efectivos, cuya actuación se desarrollará tanto en la ciudad como en su área de influencia, con especial atención a la seguridad en carreteras, áreas de servicio, control de desplazamientos y vigilancia del aeropuerto de Sevilla, uno de los puntos clave del dispositivo.

A ello hay que unir 230 agentes de la Policía Local, que se encargarán del control de tráfico, la vigilancia de la venta ambulante y la supervisión de zonas de ocio como Plaza Nueva o San Francisco, así como medio centenar de voluntarios de Protección Civil que reforzarán la seguridad tanto en el exterior como en el interior del estadio, sin olvidar la vigilancia privada. Al respecto, Prosegur Security desplegará un dispositivo de más de 850 efectivos para garantizar la seguridad.

El operativo municipal se completa con la presencia de bomberos, que dispondrán de una Unidad de Comando Operativo (UCO) y una dotación con vehículo y equipo en el propio campo. Asimismo, hay presencia policial en puntos estratégicos como la estación de Santa Justa y el aeropuerto desde las 7,00 horas, donde AENA ha programado medio centenar de vuelos, con conexiones con Madrid, Vitoria, Pamplona, San Sebastián y Bilbao.