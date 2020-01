El Sevilla traspasa a Dabbur al Hoffenheim

Publicado 07/01/2020 19:34:27 CET

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC anunció este martes el traspaso del delantero israelí Munas Dabbur al club alemán TSG 1899 Hoffenheim, tras haber jugado la primera parte de temporada con el club nervionense, a donde llegó el pasado verano procedente del Red Bull Salzburgo.

Como sevillista ha jugado un total de nueve encuentros oficiales, dos en LaLiga, seis en Europa League y uno en Copa del Rey, en los que ha convertido un total de tres goles, todos ellos en la competición europea. El club agradeció el "desempeño y la implicación" del israelí, y le deseó "la mayor de sus suertes" en esta nueva etapa profesional.

Por su parte, el delantero añadió que sólo puede decir "las mejores cosas" sobre el club sevillista y sus jugadores, con quien ha sido "un honor" compartir vestuario. "Los últimos meses no han sido fáciles para mí, como sabéis. Quiero dar las gracias a todos y cada uno de los que me han apoyado. Mis compañeros de equipo, todo el staff del club, la dirección deportiva y la directiva", recalcó el israelí en redes sociales.

"Además, quiero dar gracias especialmente a toda la afición, que ha sido absolutamente fantástica conmigo. Me habéis mostrado mucho cariño y me habéis apoyado hasta el último día. Me habéis hecho más fuerte cada día y nunca os olvidaré. Sevillista seré hasta la muerte", concluyó.