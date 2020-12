Sevilla y Villarreal afrontan un duelo directo por la Champions

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla recibirá este martes al Villarreal (17.00 horas) en un duelo directo por el billete para la próxima Liga de Campeones, mientras que el Cádiz se medirá con el Real Valladolid (21.30) y el Levante con el Betis (21.30) en compromisos correspondientes a la jornada 17 de LaLiga Santander.

En el Ramón Sánchez-Pizjuán, se verán las caras dos de los teóricos aspirantes a esa cuarta plaza que suelen dejar los tres grandes candidatos y que se presenta de nuevo muy disputada, con el Villarreal ocupándola actualmente con tres puntos de renta, y dos partidos más, sobre el Sevilla, que se reencuentra con uno de sus técnicos más recordados, Unai Emery.

El conjunto hispalense llega a esta importante cita de final de un positivo y exitoso 2020 con el objetivo de alcanzar a su rival en la tabla y de aspirar a empezar el 2021 al alza. Los de Julen Lopetegui van poco a poco encontrando su mejor tono, pero todavía les falta ratificarlo como locales.

El Sánchez-Pizjuán no está siendo el fortín de antaño y sólo ha sacado diez de los 18 puntos disputados, sin poder ganar los dos últimos ante el Real Madrid (0-1) y el Valladolid (1-1) y evidenciando que una mayor 'pegada' sigue siendo una asignatura pendiente.

El equipo andaluz seguirá sin poder contar con los lesionados Tomas Vaclík ni Sergio Escudero, pero Julen Lopetegui tiene al resto de su artillería lista y la duda en la punta del ataque entre Luuk de Jong o Youssef En-Nesyri.

Por su parte, el Villarreal volverá a pisar un césped que se le ha dado muy bien en las últimas temporadas, ya que encadena cuatro visitas ligueras puntuando en el feudo de Nervión, donde llegará como un visitante complicado y con sólo una derrota en su haber, en el Camp Nou. Lo hará con Unai Emery, buen conocedor de las entrañas de su rival, al que lideró para las históricas tres Ligas Europa consecutivas antes de probar suerte en el PSG.

El 'Submarino Amarillo' ya ha sido capaz de puntuar en otras salidas difíciles como en el Wanda Metropolitano (0-0) y el Reale Arena (1-1), aunque tampoco ha sido muy asiduo en las victorias, con tan sólo dos y necesita una más para proteger su plaza de Champions sin depender de nadie.

Además, tras un buen momento entre octubre y noviembre, el Villarreal parece ahora algo más 'atascado' y desde sus seis partidos tras el parón, sólo ha sido capaz de ganar en El Sadar. Sin embargo, no pierde desde su visita al Barça a finales de septiembre y para mantener esa buena racha apelará a Gerard Moreno y a la juventud de Niño y Pina en un once sin los lesionados Alcácer, Mario Gaspar, Iborra y Coquelin.

VALLADOLID Y LEVANTE QUIEREN ACABAR FUERA DEL DESCENSO

Por otro lado, en el Ramón de Carranza, el Cádiz intentará romper ante el Valladolid su peor racha desde que volvió a la máxima categoría después de encajar tres derrotas seguidas, aunque con la incertidumbre de saber cómo afecta el COVID a su plantilla mientras sigue realizando pruebas y con el deseo de no dejar escapar más puntos de su feudo donde de sus siete anteriores visitantes, únicamente el FC Barcelona se fue de vacío.

"No hemos podido entrenar por cuestiones de COVID y veremos con cuantos jugadores podemos contar o no", admitió Álvaro Cervera, entrenador de un conjunto cadista que tras un gran inicio de campaña sabe que no puntuar le podría dejar ya más cerca de un descenso que tiene a cuatro puntos, que precisamente cierra el Valladolid.

El conjunto vallisotelano sigue intentando apuntalar su recuperación en los últimos partidos y llegará al Ramón de Carranza después de perder con claridad ante el FC Barcelona (0-3), un partido que, según Sergio González, les puso en su "sitio".

El técnico catalán deberá paliar las importantes bajas de Marcos André por una pubalgia y de Joaquín por una gastroenteritis, cuyas plazas parece que serán para Guardiola y Javi Sánchez, respectivamente. Orellana y Roque Mesa también podrían volver al once para intentar arañar algo positivo para soñar con acabar fuera de la 'quema' en 2020.

Finalmente, el Levante y el Betis probarán en el Ciutat de València la leve mejoría que han experimentado en las últimas jornadas en busca de cerrar el año con un triunfo que les acerque más a sus respectivos objetivos.

El equipo granota marcha decimoquinto con 15 puntos, a uno del descenso, y afronta el partido con el deseo de apuntalar su fortaleza como local tras haber sacado los tres puntos en sus dos últimos partidos ante el Getafe (3-0) y la Real Sociedad (2-1), y con el recuerdo de que en las dos últimas visitas del equipo verdiblanco ganó por goleada (4-2 y 4-0). Nikola Vukcevic se ha unido al parte de bajas donde ya figuraban Cheick Doukouré, José Campaña, Sergio Postigo y Enis Bardhi.

Por su parte, el Betis se ha situado noveno clasificado con 19 puntos y con la oportunidad de sumar un nuevo triunfo que le deje cerca de la zona europea a la que aspira. El conjunto andaluz cogió aire con su victoria ante el Cádiz (1-0) y ahora espera repetir éxito, algo que sólo logró al inicio de la temporada y que a domicilio le está costando, pese a haber ganado en tres salidas, entre ellas la última en Pamplona.

El entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini, al igual que su homólogo en el Cádiz, Álvaro Cervera, está pendiente de las pruebas PCR para saber si tiene la baja ya confirmada -de un jugador cuya identidad no ha trascendido- o si ese número aumenta. Canales podría volver y son ausencias seguras por lesión Bartra, Carvalho y Bravo.

