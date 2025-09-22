Sevilla y Villarreal ponen a prueba su buen momento y Athletic y Girona buscan reaccionar

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sevilla y Villarreal se enfrentan este martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en la jornada 6 de LaLiga EA Sports, en una fecha intersemanal en la que el Espanyol recibirá al Valencia y el Athletic intentará cortar su mala racha de tres derrotas consecutivas ante un Girona que solo ha sumado un punto de los primeros 15.

El Ramón Sánchez-Pizjuán será el escenario de un duelo entre dos equipos que están cuajando un buen inicio de temporada. Tanto andaluces como castellonenses llegan a la sexta jornada en buen momento y en la parte noble de la tabla clasificatoria, sobre todo los visitantes, que son terceros. Por su parte, el Sevilla ha sabido darle la vuelta a un arranque de dos derrotas sumando siete de los últimos nueve puntos en juego.

Un duelo al que los hispalenses llegan con la baja de Alfon González, que tuvo que ser sustituido en el tramo inicial del partido ante el Deportivo Alavés por un esguince, y en el que buscan sumar sus primeros tres puntos como locales del curso. No lo tendrá fácil ante un rival que parece tenerles cogida la medida, ya que sólo le han ganado en uno de sus últimos siete partidos.

Por su parte, los 'groguet', que encadenan tres victorias consecutivas ante el Sevilla, tienen como asignatura pendiente en este arranque de temporada el ganar a domicilio. Entre Liga y Champions, los de Marcelino García han jugado tres partidos lejos de la Cerámica, con un balance de dos derrotas --Atlético de Madrid y Tottenham-- y un empate --Celta--.

Pese a ello, su buen hacer como local los tiene colocados terceros en la tabla, y una victoria supondría su mejor arranque desde 2016. La mala noticia para el técnico asturiano es que no podrá contar con dos jugadores importantes como Ayoze Pérez y Juan Foyth. Además, se esperan bastantes rotaciones en un equipo que afronta su cuarto partido en diez días.

En San Mamés, Athletic Club y Girona buscarán salir de su depresión de resultados. Los rojiblancos cuentan por derrota los tres partidos que han disputado después del parón de selecciones, aunque su sobresaliente arranque liguero con 9 de 9 en las tres primeras jornadas los mantiene en la parte alta de la clasificación, a sólo un punto del tercer puesto. Además, el Athletic no encadena cuatro derrotas consecutivas en partidos oficiales en una misma temporada desde 2011.

Un duelo que será especial para Aymeric Laporte, ya que la expulsión de Dani Vivian ante el Valencia le abre la puerta de la titularidad por primera vez desde su regreso. Además, se esperan más rotaciones en el equipo de Valverde, que en los próximos ocho días afrontará tres partidos de máxima exigencia ante Girona, Villarreal y Borussia Dortmund.

Enfrente estará un Girona que llega a Bilbao como colista de LaLiga EA Sports y con un punto de 15 posibles en su casillero. Los catalanes están inmersos en el peor arranque de la historia del club en Primera División y, para colmo, visitan un estadio en el que han caído cuatro de las cinco veces que han jugado. Eso sí, el único punto que han sacado los de Michel en el curso fue a domicilio, ante el Celta.

En lo deportivo, los gironís, que son el equipo más goleado de la competición, se presentarán en la Catedral con las bajas de David López, Vitor Reis y Axel Witsel en defensa, por lo que Arnau Martínez podría ocupar el puesto de central. Tampoco estarán disponibles el internacional español sub-20 Joel Roca, ni los lesionados Thomas Lemar, Viktor Tsygankov y Abel Ruiz.

Por último, el RCD Espanyol regresa al RCDE Stadium tras su derrota en el Santiago Bernabéu para medirse a un renacido Valencia, que venció al Athletic Club en Mestalla el pasado sábado. El equipo blanquiazul quiere olvidar el partido ante el Real Madrid y volver al gran rendimiento ofrecido en estas primeras jornadas de Liga, que le han permitido establecerse en posiciones Champions con 10 puntos.

Los de Manolo González cuentan por victoria los tres partidos que han disputado como locales esta temporada. En caso de volver a sumar los tres puntos conseguirían cuatro triunfos consecutivos ante su público en Liga por primera vez desde 2018, además de firmar su mejor arranque tras seis jornadas disputadas en el siglo XXI. Precisamente en 2018 tuvo lugar el último triunfo perico ante el Valencia.

En el caso del Valencia, los de Corberán buscarán enlazar dos victorias seguidas por primera vez en el curso, algo que le permitiría establecerse en la zona alta de la tabla así como igualar a puntos a su rival. Para ello deberán mejorar las prestaciones ofrecidas lejos de Mestalla esta curso, ya que han caído en sus dos salidas, en las que tampoco ha conseguido hacer gol --Osasuna (1-0) y FC Barcelona (6-0)--.

En lo deportivo, el Espanyol no podrá contar por segunda jornada consecutiva con su máximo artillero, Pere Milla, que cumplirá su segundo y último partido de sanción, mientras que en el equipo che es duda Largie Ramazani, que sufrió una contusión en el tobillo en la victoria ante el Athletic Club.

PROGRAMA JORNADA 6 DE LALIGA EA SPORTS

Martes 23.

Athletic Club - Girona. Munuera Montero (C.Andaluz) 19.00.

Espanyol - Valencia. Guzmán Mansilla (C.Andaluz) 19.00.

Levante - Real Madrid. Diaz de Mera Escuderos (C.C-manchego) 21.30.

Sevilla - Villarreal. Soto Grado (C.Riojano) 21.30.

Miércoles 24.

Getafe - Alvés 19.00.

Atlético de Madrid - Rayo Vallecano 21.30.

Real Sociedad - Mallorca21.30.

Jueves 25.

Osasuna - Elche19.30.

Real Oviedo - Barcelona 21.30.