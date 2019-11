El Sevilla visita Pucela mirando aún hacia arriba

Publicado 23/11/2019 19:46:04 CET

Espanyol y Celta quieren aprovechar el reciente tropiezo del Mallorca

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC visitará este domingo al Real Valladolid en el último partido de la jornada 14 en LaLiga Santander, con la intención para los hispalenses de seguir mirando hacia la parte alta de la clasificación, mientras que el RCD Espanyol y el Celta de Vigo tendrán por abajo su oportunidad de aprovechar el reciente tropiezo del RCD Mallorca.

Así, la sesión dominical se abrirá a las 12.00 horas en Cornellà-El Prat. Los 'periquitos', que no ganan en el campeonato liguero desde el pasado 27 de octubre, saltarán al césped de casa con las bajas seguras de los lesionados Naldo Gomes y Pablo Piatti.

Enfrente, José Bordalás acaparará los focos tras el parón por selecciones, al que se había marchado envuelto en polémica a raíz de su rifirrafe con Jagoba Arrasate. En el anterior compromiso de los 'azulones', que acabó 0-0 contra Osasuna, Arrasate enfadó a Bordalás por recurrir a la constante etiqueta de equipo defensivo.

Por ello, el entrenador del Getafe vivirá en el estadio del Espanyol un particular plebiscito a su estilo, que no obstante es efectivo. Sus pupilos, con 20 puntos, ocupan provisionalmente la octava posición y además no suelen acusar su participación en la Europa League.

No ocurre lo mismo con el conjunto 'periquito', cuya buena imagen en la segunda competición europea apenas se corresponde con el desempeño que hace en Primera División. Con 8 puntos, el Espanyol es penúltimo y se agarra a los fallos externos para continuar cerca de la salvación.

La derrota del Mallorca en el campo del Levante (2-1) abrió el pasado viernes otra pequeña puerta de esperanza para los espanyolistas e igualmente para el Celta de Vigo, que ahora es antepenúltimo con 9 puntos y tiene en su mirilla al conjunto mallorquín (14 puntos).

Desde las 18.30 horas, el cuadro vigués saltará al Estadio de la Cerámica para jugar contra un Villarreal que acumula un empate y dos encuentros perdidos en sus últimas tres jornadas. Romper esa mala dinámica serviría al 'submarino amarillo' para acercarse a los lugares de competición europea.

Sin embargo, antes se disputarán dos duelos que condicionarán sendas peleas por la permanencia y por esa zona noble. Desde las 14.00 horas, Osasuna pondrá en liza por enésima vez su imbatibilidad como local; lo hará contra el Athletic, que intentará enlazar su cuarta jornada sin perder y ante un adversario con la enfermería repleta.

Mientras, SD Eibar y Deportivo Alavés se enfrentarán a partir de las 16.00 horas en un derbi regional y compartiendo el objetivo de eludir la zona peligrosa de la tabla clasificatoria. Ambos tienen 15 puntos, así que una triunfo aliviaría la situación para quien consiga doblegar a su oponente.

Por último, el día pondrá su broche a las 21.00 horas con la mencionada cita del estadio José Zorrilla. Los pucelanos, que aún no han perdido este curso como locales, recibirán a un Sevilla que mantendrá hasta última hora las dudas en torno al argentino Lucas Ocampos, quien arrastra molestias físicas desde el último compromiso con su selección.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LA JORNADA 14 DE LALIGA SANTANDER.

Espanyol - Getafe. González Fuertes (C.Asturiano) 12.00.

Osasuna - Athletic Club. Sánchez Martínez (C. Murciano) 14.00.

Eibar - Alavés. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 16.00.

Villarreal - Celta de Vigo. Munuera Montero (C.Andaluz) 18.30.

Valladolid - Sevilla. Prieto Iglesias (C.Navarro) 21.00.