Shannon Evans II se va del MoraBanc Andorra después de dos temporadas

Archivo - December 28, 2025, Valencia, Spain: Shannon Evans II of MoraBanc Andorra in action during the Spanish League ACB basketball gameday 12 between Valencia Basket and MoraBanc Andorra at Roig Arena. Final scores: Valencia Basket 84-79 MoraBanc And - Europa Press/Contacto/David Pastor Andres

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El baloncestista guineano-estadounidense Shannon Evans II, de 31 años y 1,85 metros de altura, ha llegado a un acuerdo con el MoraBanc Andorra "para poner punto final a su vinculación" y cerrar así una etapa de dos temporadas en el equipo del Principado.

"Durante este periodo, Evans ha disputado un total de 65 partidos oficiales con el MoraBanc Andorra, repartidos entre la Liga Endesa (59), la Lliga Catalana (4) y la Basketball Champions League (2)", resumió el club andorrano este miércoles en un comunicado desde su página web.

"Su aportación también queda reflejada en la historia del club en la ACB, donde ocupa actualmente la 7ª posición en asistencias (303), la 11ª en valoración (839) y la 12ª en anotación (778)", subrayó la nota de prensa.

"Más allá de las cifras, ha sido un jugador importante durante estas dos temporadas, destacando por su talento, su capacidad de liderazgo y el compromiso mostrado con el equipo y el club", añadió el comunicado.

Por último, el Bàsquet Andorra agradeció la "profesionalidad y dedicación" del base nacido en Suffolk, Virginia (EE.UU.), y le deseó "mucha suerte y éxitos, tanto en su carrera deportiva como en el ámbito personal".