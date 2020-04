Sharapova comparte su número de teléfono para charlar con aficionados durante el confinamiento

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La extenista rusa Maria Sharapova ha compartido su número de teléfono a través de las redes sociales para hablar con aficionados y responder preguntas durante el confinamiento por la pandemia global de coronavirus COVID-19, una manera para sobrellevar el obligado "distanciamiento físico".

"Traté de encontrar una manera de ponerme en contacto con todos, porque la semana pasada me divertí mucho haciendo una videoconferencia con preguntas y respuestas con 150 de vosotros. Dejé ese videochat con ganas de volver a hacerlo", explicó en un vídeo en su cuenta oficial de Twitter.

Así, la cinco veces ganadora de un 'Gran Slam' reconoció que quiere estar "más conectada" con el mundo dentro de su confinamiento en casa. "Una gran parte de esto se debe a que todos estamos viviendo esta separación juntos, este distanciamiento físico", señaló la número 1 de la WTA durante 21 semanas.

La extenista acompañó la publicación de su número de teléfono. "Quiero que me escribáis lo que pensáis. Esta es mi idea: quiero que me escribas un mensaje con lo que piensas a un número que dejaré en la pantalla", finalizó.

El pasado 26 de febrero, Sharapova anunció su retirada del deporte profesional. "¿Cómo dejas atrás la única vida que has conocido? ¿Cómo te alejas de las canchas en las que has entrenado desde que eras una niña, el juego que amas, uno que te trajo lágrimas y alegrías indescriptibles, un deporte donde encontraste una familia y aficionados que te animaron durante más de 28 años? Soy nueva en esto, así que, por favor, perdonadme. Tenis: me estoy despidiendo", anunció en un artículo en la revista 'Vanity Fair'.

Sharapova conquistó Wimbledon en 2004, cuando apenas tenía 17 años, y el US Open en 2006. Posteriormente, también ganó el Abierto de Australia (2008) antes de completar su palmarés de 'grandes' con dos entorchados en Rolando Garros (2012 y 2014). Además, ocupó durante 21 semanas el número uno mundial y entre sus logros también se cuentan la plata olímpica en Londres 2012 o la Copa Federación 2008. En 2016, fue sancionada dos años por dar positivo por meldonium.