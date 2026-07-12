Sheila García deja el Real Madrid y firma con el Inter hasta 2029

Archivo - Sheila Garcia of Real Madrid kicks the ball during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Real Madrid and RCD Espanyol de Barcelona at Alfredo Di Stefano stadium on February 08, 2026, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La lateral española Sheila García abandonó este domingo el Real Madrid tras dos temporadas para fichar por el Inter de Milán de la Serie A italiana, club con el que firma por tres temporadas, hasta el final de la campaña 2028-29.

Sheila García llegó al Real Madrid en 2024 y ha disputado 68 partidos en dos temporadas defendiendo la camiseta blanca. "El Real Madrid le desea mucha suerte a ella y a su familia en esta nueva etapa de su vida", rezó el comunicado de la entidad merengue.

Ahora, la futbolista firma con el Inter hasta el 30 de junio de 2029, en la que será su primera aventura fuera de España. García, de 29 años, debutó en Primera División con la camiseta del Rayo Vallecano en 2016 y permanecería en el club rayista durante cinco temporadas.

Después, debut con la selección española absoluta mediante en 2019, fichó por el Atlético de Madrid en 2021 después de 135 partidos y 20 goles con el Rayo. Y en 2024 eligió al Real Madrid para continuar su carrera en los dos últimos cursos.

"Mucho orgullo. Llegar a este club para mí ha sido un paso hacia adelante y creo que vamos a conseguir todo lo que nos propongamos. Es un club 'top' que desde el minuto uno me ha mostrado cercanía y estoy supercontenta de estar aquí, con ganas de demostrar y aportar al equipo", dijo sobre su llegada al Inter.

Para García "es un reto", ya que "nunca" ha salido de España en su carrera. "La Serie A es mucho más física que la Liga F, tengo muchas ganas de demostrar también esa faceta. Tengo muchísimas ganas de empezar", reveló.

"Soy una persona rápida, una lateral muy atacante, defensivamente también he mejorado muchísimo, creo que le puedo aportar mucho al equipo. Ayudo siempre, soy superpositiva, me integro muy bien y soy introvertida. Creo que daré muchas alegrías a este club", concluyó en declaraciones al club italiano.