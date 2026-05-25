Sheinbaum desvela que Irán podría "pernoctar" en México y jugar sus partidos en Estados Unidos

May 22, 2026, Mexico City, Mexico: Mexican President CLAUDIA SHEINBAUM, European Commission President URSULA VON DER LEYEN and European Council President ANTONIO COSTA took part in a press conference at the National Palace in Mexico City within the framew - Cristian Leyva / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado este lunes que la selección de fútbol de Irán está barajando la posibilidad de establecer su base para el Mundial 2026 en la ciudad mexicana de Tijuana ante los problemas que está planteando Estados Unidos, donde tiene que disputar sus partidos, para "pernoctar" en su territorio durante la cita.

"Vino un representante de la FIFA. La selección iraní va a jugar en Estados Unidos sus tres partidos de la primera fase. Pero Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. (El representante de la FIFA) Nos preguntó si podrían pernoctar en México y dijimos que sí, sin problema. Están buscando que la sede sea en Tijuana, para que ellos puedan pernoctar y viajar a los partidos que van a desarrollar en Estados Unidos", confirmó en rueda de prensa.

En un primer momento, Irán tenía fijado su campamento base en Arizona, pero los problemas para la obtención de visados por la guerra entre el país y Estados Unidos e Israel han hecho que la Federación Iraní de Fútbol se plantee cambiar su lugar de pernoctación a la ciudad fronteriza.

Además, la presidenta mexicana insistió en que no van a "negar la posibilidad" de que Irán se quede en México. "Propusimos esa opción y se está revisando entre Gabriela Cuevas, que es la responsable del Mundial, y la secretaria de Turismo en coordinación con la FIFA para ver cómo pernoctarían en México", desveló.

"No sé en qué línea aérea viajarían. Llegarían a México y viajarían, eso fue lo que nos informaron por parte de la FIFA. Nos preguntaron si estábamos de acuerdo en que pernoctaran en México y dijimos que sí, que sin ningún problema", añadió.