Shelton conquista su quinto título en Múnich

18 April 2026, Bavaria, Munich: US tennis player Ben Shelton celebrates defeating Slovakia's Alex Molcan during their men's singles semifinal match at the ATP Tour BMW Open by Bitpanda in Munich. Photo: Sven Hoppe/dpa - Sven Hoppe/dpa

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista estadounidense Ben Shelton ha conquistado el torneo de Múnich (Alemania), de categoría ATP 500 y disputado sobre tierra batida, después de imponerse este domingo en la final al italiano Flavio Cobolli (6-2, 7-5), y alza así su quinto título ATP.

El norteamericano, subcampeón en 2025 y segundo favorito del certamen bávaro, se amparó en su servicio para derrotar en una hora y 31 minutos a su rival, que no consiguió romperle el saque. Arrancó con un favorable 4-0, después de sobrevivir a seis bolas de 'break' en el segundo juego, y sudó para llevarse la manga inaugural, que se adjudicó en su novena oportunidad.

Ya en el segundo set, con ambos tenistas sólidos en el saque, Shelton esperó hasta el undécimo juego para sellar un quiebre que le bastaría para cerrar la lucha y convertirse en el primer tenista estadounidense desde 2009 en ganar tres títulos ATP 500. Así, logra su quinto título ATP, el segundo sobre arcilla -tras el de Houston 2024-.

El triunfo en Múnich permite a Shelton regresar al 'Top 5' mundial y recuperar la posición más alta de su carrera deportiva.